Trung Quốc lên tiếng về thỏa thuận của TikTok tại Mỹ

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian ngày 25/12 cho biết, Chính phủ nước này hy vọng các bên liên quan có thể đạt được giải pháp về TikTok phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, đồng thời đạt được sự cân bằng lợi ích.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu họp báo thường kỳ liên quan đến câu hỏi cho rằng TikTok đã ký thỏa thuận với 3 nhà đầu tư để thành lập một liên doanh mới tại Mỹ nhằm đảm bảo hoạt động của ứng dụng này ở đó. Để hiện thực hóa những đồng thuận quan trọng đã đạt được trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã đi đến nhất trí về khuôn khổ cơ bản trong việc giải quyết các vấn đề như TikTok thông qua hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc và nghiêm túc thực hiện các cam kết liên quan. cũng kêu gọi Mỹ tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở để các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp tục hoạt động ổn định tại nước này, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Trước đó, trang tin tức Axios ngày 18/12 dẫn nội dung một bản ghi nhớ nội bộ cho biết TikTok đã ký thỏa thuận bán đơn vị hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ kiểm soát. Theo nội dung văn kiện này, 3 công ty Oracle, Silver Lake và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ cùng nhau sở hữu 45% cổ phần của liên doanh mới tại Mỹ, trong khi gần 33% cổ phần thuộc về những bên liên kết của các nhà đầu tư của tập đoàn công nghệ ByteDance và 20% cổ phần sẽ do ByteDance tiếp tục nắm giữ. ByteDance là công ty mẹ của TikTok.

Các chuyên gia công nghệ nhận định TikTok có ảnh hưởng sâu rộng tại Mỹ

Thỏa thuận này được cho là sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm nhằm buộc công ty Trung Quốc phải bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ cho các chủ sở hữu ở Mỹ để xoa dịu lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã nêu lên những lo ngại về TikTok và tìm cách cấm ứng dụng này. Sau đó, cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa ra thời hạn tháng 1/2025 để đạt được một thỏa thuận, nếu không ứng dụng sẽ bị đóng cửa tại Mỹ. Khi trở lại nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump cho biết, ông muốn có được một thỏa thuận và đã trì hoãn lệnh cấm, giữ cho ứng dụng tạm thời hoạt động.

Các chuyên gia công nghệ nhận định TikTok có ảnh hưởng sâu rộng tại Mỹ. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 43% người trưởng thành dưới 30 tuổi ở Mỹ cho biết, họ thường xuyên nhận tin tức từ TikTok, một tỷ lệ cao hơn bất kỳ ứng dụng truyền thông xã hội nào khác, như YouTube, Facebook và Instagram.

Trong khi đó, doanh thu quảng cáo của TikTok tại thị trường Mỹ ước đạt 12,3 tỷ USD trong năm 2024. Mặc dù con số này nhỏ hơn đáng kể so với Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook), các nhà quảng cáo vẫn bị thu hút bởi cơ sở người dùng có mức độ tương tác cao của TikTok.

Kể từ khi TikTok nổi lên như một hiện tượng toàn cầu vào năm 2020, Instagram đã phải liên tục điều chỉnh để giữ chân người dùng. Việc ra mắt tính năng Reels vào tháng 8/2020, ngay sau khi ông Trump tuyên bố kế hoạch cấm TikTok, là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược của Instagram. Các ứng dụng thay thế khác như RedNote – cũng thuộc sở hữu của Trung Quốc – ghi nhận số lượt tải xuống tăng vọt, trong khi số lượt tải xuống Instagram chỉ tăng nhẹ.

Trước những biến động tại thị trường Mỹ, TikTok đầu tháng 12/2025 thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 200 tỷ reais (gần 38 tỷ USD) vào các dự án hạ tầng chiến lược tại Brazil, bao gồm xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên của nền tảng này tại Mỹ Latinh và phát triển một công viên điện gió.

Theo kế hoạch, trung tâm dữ liệu sẽ đặt tại Khu phức hợp Pecém, bang Ceará, miền Đông Bắc Brazil. Đây là khu vực cảng biển chiến lược, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ cao và cũng là địa điểm diễn ra lễ công bố dự án.

Dù không tiết lộ thêm chi tiết do dự án đã được thảo luận hơn một năm qua, TikTok khẳng định trung tâm dữ liệu sẽ vận hành bằng 100% năng lượng sạch. Một phần nguồn điện tái tạo này sẽ được cung cấp bởi công viên điện gió do chính TikTok đầu tư xây dựng tại Ceará, nằm trong tổng khoản vốn đã công bố.

Khoản đầu tư khổng lồ của TikTok được kỳ vọng thúc đẩy hạ tầng số của Brazil, tăng năng lực lưu trữ dữ liệu trong nước, đồng thời mở rộng sự hiện diện của

nền tảng mạng xã hội này tại khu vực Mỹ Latinh. Dự án cũng phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch của Chính phủ Brazil trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế xanh.