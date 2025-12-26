Khủng hoảng thiếu chip nhớ, Google sa thải nhân viên mua hàng vì không ký được hợp đồng

Nhiều nguồn tin cho biết, Google vừa sa thải các giám đốc phụ trách mua hàng sau khi họ thất bại trong việc đảm bảo nguồn cung chip nhớ cho dòng chip TPU - vũ khí cạnh tranh chính của công ty trong cuộc đua AI. Đây không chỉ là vụ sa thải đơn lẻ mà là tín hiệu cảnh báo về một cuộc khủng hoảng đang lan rộng khắp ngành công nghệ.

Vấn đề bắt nguồn từ việc nhu cầu TPU - chip tăng tốc AI tự phát triển của Google - tăng vọt vượt kỳ vọng. Hiện tại, khoảng 60% HBM (high-bandwidth memory) được lắp trên các chip TPU của Google được cung cấp bởi Samsung Electronics. Khi nhu cầu bùng nổ, Google đã thăm dò SK hynix và Micron về khả năng cung cấp thêm khối lượng. Câu trả lời mà họ nhận được chỉ gọn trong một từ: "Không Thể".

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Google

Phản ứng của ban lãnh đạo Google là quyết liệt và tàn khốc. Họ đã sa thải ngay các nhân viên mua hàng cấp làm việc, buộc họ phải chịu trách nhiệm về việc tạo ra rủi ro chuỗi cung ứng do không ký các thỏa thuận dài hạn trước đó.

Đây là biện pháp kỷ luật nhân sự chống lại những người không đảm bảo được khối lượng cung ứng kịp thời - một lỗi được coi là không thể tha thứ trong thời điểm mà chip nhớ trở thành tài nguyên quý hiếm hơn cả vàng.

Quyết định sa thải này phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng chip nhớ mà các gã khổng lồ công nghệ đang phải đối mặt. Chip nhớ không chỉ là linh kiện phụ trợ mà là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh trong kỷ nguyên AI.

Khả năng huấn luyện và suy luận của AI được xác định trực tiếp bởi hiệu suất của GPUs, TPUs và trung tâm dữ liệu. GPUs và TPUs đều yêu cầu HBM để hoạt động ở mức hiệu suất cao, trong khi các data center AI cần LPDDR để xử lý khối lượng công việc khổng lồ. Không có chip nhớ hiệu suất cao và tiêu thụ điện năng thấp, các công ty công nghệ không thể duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành AI.

Bộ nhớ cao cấp HBM trở thành mặt hàng được khao khát do khả năng xử lý cao

Vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi chỉ có ba công ty trên thế giới có khả năng sản xuất HBM và LPDDR hiệu suất cao: SK hynix, Samsung Electronics và Micron. Đặc biệt, sản lượng HBM và DRAM của SK hynix và Samsung - hai công ty đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu ngành - đã được ký hợp đồng hoàn toàn cho đến hết sản xuất của năm sau. Với nguồn cung chip nhớ thực sự cạn kiệt trên thị trường, các hãng công nghệ khổng lồ đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng.

Mức độ gay gắt của tình hình được thể hiện rõ qua việc các giám đốc mua hàng từ Microsoft, Google và Meta hiện đang "thực tế đóng quân" tại Hàn Quốc - nơi có Samsung và SK hynix. Họ không chỉ đến thăm viếng lịch sự mà đang ở lại dài hạn, "cầu xin" nguồn cung từng ngày.

Đầu tháng này, một giám đốc Microsoft thậm chí không thể kiềm chế sự tức giận và xông ra khỏi cuộc họp đàm phán với SK hynix sau khi nghe công ty Hàn Quốc nói rằng "khó cung cấp theo điều kiện Microsoft muốn".

Theo các nguồn tin trong ngành, các công ty big tech hiện đang đặt những đơn hàng không giới hạn với ba nhà sản xuất chip nhớ, về cơ bản nói rằng: "Cho chúng tôi tất cả khối lượng bạn có thể, bất kể giá cả." Tuy nhiên, vì cả dây chuyền sản xuất HBM tiên tiến của Samsung lẫn SK hynix và các công nghệ tiên tiến khác đều đang chạy ở công suất tối đa, việc đáp ứng tất cả các nhu cầu này là bất khả thi về mặt vật lý.

Để đối phó với khủng hoảng này, các công ty công nghệ đang thay đổi cả chiến lược tuyển dụng. Trong khi trước đây các nhà quản lý mua sắm chip nhớ làm việc tại trụ sở chính ở Silicon Valley hoặc Seattle, gần đây họ ngày càng được tuyển dụng để làm việc tại các khu vực châu Á như Hàn Quốc và Singapore.

Google đã đăng tuyển vị trí Global Memory Commodity Manager để thiết lập chiến lược tìm nguồn cung cho DRAM và NAND flash. Meta cũng đang tuyển dụng Memory Silicon Global Sourcing Manager có khả năng hợp tác về lộ trình công nghệ.