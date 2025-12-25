Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông báo quan trọng về việc nhắn tin qua Zalo, Facebook

25-12-2025 - 18:04 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… để quảng cáo dịch vụ “mại dâm”, kèm theo hình ảnh, clip các cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, gợi cảm nhằm dụ dỗ người có nhu cầu.

Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển sang trao đổi qua ứng dụng Telegram, tiếp tục gửi hình ảnh các cô gái xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ để tạo lòng tin.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đăng ký tài khoản thành viên để được sử dụng dịch vụ và hưởng các “ưu đãi riêng”. Do mức phí ban đầu không lớn, thường từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, nhiều nạn nhân chủ quan chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau đó các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân thực hiện các “nhiệm vụ” với số tiền ngày càng lớn để được hưởng ưu đãi cao hơn, khiến nhiều người sập bẫy, có trường hợp bị chiếm lên đến hàng tỷ đồng.

Cảnh giác dịch vụ “mại dâm online”

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy, khiêu dâm" trên không gian mạng.

- Cẩn trọng với các yêu cầu về tài chính khi hoạt động trên môi trường mạng như: nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn.

- Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

