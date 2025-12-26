MB phát cảnh báo nóng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa phát đi thông báo khẩn cấp cảnh báo về tình trạng mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng. Theo đó, thời gian gần đây, hệ thống ghi nhận nhiều khách hàng bị các đối tượng lạ tiếp cận qua điện thoại, tin nhắn SMS hoặc Zalo với những kịch bản được dàn dựng vô cùng chuyên nghiệp và đáng tin.

Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý lo ngại mất phí của người dùng bằng cách thông báo khách hàng đang nợ phí thường niên, cần hỗ trợ kích hoạt hoặc hủy thẻ online gấp để tránh phát sinh thêm chi phí. Thậm chí, một số kẻ gian còn dẫn dụ "con mồi" bằng các chương trình khuyến mại, tặng quà hay giảm lãi suất thẻ. Mục đích cuối cùng của chúng là khiến khách hàng mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn.

Thủ đoạn nguy hiểm nhất nằm ở bước đánh cắp thông tin. Khi khách hàng đồng ý hỗ trợ, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp các dữ liệu "tử huyệt" như hình ảnh thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ, mã bảo mật CVV và đặc biệt là mã OTP gửi về điện thoại. Ngay khi nắm được các dữ liệu này, chúng sẽ liên kết thẻ với ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến, khiến tiền trong tài khoản của nạn nhân "bốc hơi" chỉ trong tích tắc.

Ảnh: MB

Trước tình trạng này, đại diện MB khẳng định ngân hàng không bao giờ xử lý các yêu cầu thu phí thường niên, hủy thẻ hay kích hoạt thẻ qua điện thoại bằng cách yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật. Ngân hàng cũng tuyệt đối không yêu cầu người dùng nhập thông tin thẻ hay mã OTP vào bất kỳ đường link hay website không chính thức nào.

Để bảo vệ tài sản của chính mình, MB khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước mọi cuộc gọi hay tin nhắn có dấu hiệu bất thường. Người dùng tuyệt đối không chia sẻ thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ ngân hàng. Nếu nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, khách hàng nên chủ động ngắt liên lạc và kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức như App ngân hàng, website hoặc tổng đài MB247 để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Khả Văn

Đời Sống Pháp Luật

