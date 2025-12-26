Từ nay, người dân cần biết thao tác này của Zalo để tránh mất quyền lợi

Trong những năm gần đây, thói quen ăn uống của người Việt trở nên linh hoạt hơn với nhiều cách lựa chọn khác nhau, từ ăn tại quán, mua mang về cho đến đặt món qua các ứng dụng giao đồ ăn. Những nền tảng này giúp việc gọi món trở nên nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng khiến người dùng cần phải cài đặt thêm ứng dụng và phụ thuộc vào bên trung gian. Gần đây, một hình thức đặt đồ ăn khác bắt đầu được nhiều quán áp dụng, đó là đặt món ăn trực tiếp qua Zalo.

Hình thức này hoạt động thông qua Zalo Official Account, tức tài khoản Zalo chính thức của quán ăn hoặc nhà hàng. Thay vì truy cập ứng dụng giao đồ ăn, người dùng chỉ cần tìm và nhắn tin trực tiếp cho tài khoản Zalo của quán để đặt món. Zalo OA vốn được sử dụng phổ biến để chăm sóc khách hàng, nay được nhiều quán tận dụng như một kênh tiếp nhận đơn hàng trực tiếp.

Một số hàng quán đã đăng ký Zalo Official Account nhằm mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng hơn

Việc đặt đồ ăn qua Zalo OA mang lại một số điểm khác biệt so với các ứng dụng giao đồ ăn. Người dùng có thể trao đổi trực tiếp với quán về món ăn, thời gian chuẩn bị hoặc các yêu cầu riêng như ít cay, thêm topping. Một số quán cũng chủ động gửi menu, thông tin ưu đãi hoặc mã giảm giá riêng cho các khách hàng đã quan tâm tới tài khoản Zalo của mình. Không những thế, thực khách khi đặt một số món ăn qua Zalo có giá còn phải chăng hơn qua ứng dụng đặt đồ ăn. Tuy nhiên, trải nghiệm đặt món qua Zalo thường phụ thuộc khá nhiều vào cách vận hành của từng quán, từ tốc độ phản hồi cho đến khi giao nhận.

Cách đặt món qua Zalo OA nhìn chung không quá phức tạp. Người dùng mở Zalo, tìm kiếm tên quán và chọn tài khoản đã được xác thực. Sau khi nhấn “Quan tâm”, thực khách có thể bắt đầu trò chuyện với quán. Trong khung chat, Zalo có thể gợi ý các lựa chọn như xem menu hoặc đặt món. Người dùng chỉ cần làm theo hướng dẫn, gửi thông tin đơn hàng và chờ quán xác nhận.

Sau khi đặt món, hàng quán sẽ gửi thông tin đơn hàng cũng như tài xế sẽ giao cho thực khách dễ dàng theo dõi

Không những thế, với một số hàng quán, thực khách còn có thể đặt bàn ăn trực tiếp qua Zalo OA của quán mà không cần phải gọi qua số hotline hay nhắn tin cho fanpage và đợi nhân viên trả lời. Khi đặt xong, hàng quán sẽ gửi lại thông tin xác nhận đặt bàn và số bàn, khi đến ăn thực khách chỉ cần nói số điện thoại hoặc tên cho nhân viên là có thể dùng bữa.

Một số hàng quán có tính năng đặt bàn trên Zalo OA

Việc đặt đồ ăn qua Zalo OA có thể xem là một sự lựa chọn bổ sung mà vô cùng tiện lợi bên cạnh các hình thức quen thuộc hiện nay. Không hẳn thay thế hoàn toàn ứng dụng giao đồ ăn, nhưng cách làm này cho thấy các quán đang tìm kiếm thêm kênh tiếp cận khách hàng, còn người dùng thì có thêm một phương án đặt món đơn giản trên nền tảng nhắn tin quen thuộc.