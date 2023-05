Băn khoăn lựa chọn môi giới của nhà đầu tư mới

Giai đoạn 2020-2021, số lượng nhà đầu tư cá nhân bùng nổ, nhưng đa phần các F0 (những người mới tham gia thị trường) chưa có đủ kiến thức và trải nghiệm để tự đầu tư. Theo đó, họ cần môi giới chứng khoán để "cầm tay chỉ việc", hoặc đơn giản là đầu tư theo "phím hàng" của môi giới, thay vì tự đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, khi giao dịch kém sôi động, các nhà đầu tư F0 cũng đã dần "tốt nghiệp" nhờ các bài học trên thị trường, câu chuyện về sử dụng môi giới đang được xem xét lại.

Hầu hết công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình truyền thống, sử dụng môi giới để tìm khách và hỗ trợ giao dịch. Khách hàng giao dịch càng nhiều thì thu nhập của môi giới càng lớn và ngược lại.

Theo đó, dưới áp lực doanh số, không ít môi giới chú trọng tới khối lượng giao dịch, cổ vũ mua - bán liên tục, sử dụng margin…, ít quan tâm tới hiệu quả đầu tư của khách hàng, cũng như yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và thị trường.



Chất lượng của môi giới cũng là vấn đề đáng bàn, khi đội ngũ môi giới tăng trưởng nóng nhưng chất lượng chưa tương xứng. Một lực lượng môi giới trẻ tuy có sự nhanh nhẹn, kỹ năng "sale" tốt nhưng yếu chuyên môn và thiếu kinh nghiệm. Phương thức hoạt động chủ yếu là tập hợp nhà đầu tư thành nhóm rồi tư vấn theo dòng tiền, tin đồn, cố gắng xoay vòng dòng vốn nhanh.

Tất nhiên, vẫn luôn có nhóm môi giới dày dặn kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc tìm được môi giới có tâm, có tầm không dễ dàng với mọi nhà đầu tư.

Uỷ ban Chứng khoán mới đây đã có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường quản lý người hành nghề chứng khoán, khi tư vấn phải công bố số chứng chỉ hành nghề chứng khoán, các môi giới không được tham gia diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng để tư vấn đầu tư, lôi kéo nhà đầu tư mua – bán chứng khoán.

Bối cảnh mới của thị trường, cùng với xu hướng áp dụng công nghệ vào ngành dịch vụ tài chính là lý do nhiều công ty chứng khoán hướng tới không sử dụng môi giới, thay vào đó là sử dụng Chatbox, AI, môi giới ảo tự động… Nhiều công ty chứng khoán số đã theo xu hướng không sử dụng môi giới như DNSE, Pinetree…

Mới đây, Công ty Chứng khoán Vina (VNSC) sau khi về tay Finhay cũng ra mắt nền tảng VNSC by Finhay với chiến lược không sử dụng môi giới. VNSC by Finhay giúp nhà đầu tư bán chuyên tham gia thị trường dễ dàng và tối ưu thời gian, nguồn lực thông qua các tính năng và công nghệ đột phá.

Nền tảng VNSC by Finhay đầu tư thông minh không cần môi giới

Nhà đầu tư bán chuyên - những người có thu nhập từ công việc chính và mong muốn gia tăng tài sản qua đầu tư nhưng có hạn chế về thời gian theo dõi thị trường, kiến thức cũng như nguồn lực. Đa phần họ đầu tư theo môi giới và thường có tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ).



Dù không có môi giới, VNSC by Finhay trang bị cho nhà đầu tư kiến thức, phương pháp và công cụ dựa trên công nghệ hiện đại giúp đầu tư thông minh. Những kiến thức đầu tư, thông tin thị trường liên tục được cung cấp tới nhà đầu tư thông qua VNSC Academy - chương trình cung cấp kiến thức đầu tư bài bản, trực quan với sự tham gia xây dựng của những chuyên gia hàng đầu thị trường sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Chưa kể, tính năng nổi bật của nền tảng là Auto Invest - công cụ hỗ trợ đầu tư tự động. Auto Invest giúp nhà đầu tư chủ động thiết lập những chiến lược đầu tư như mua trung bình giá (DCA) một cách tự động, theo lịch trình cụ thể, không tốn thời gian theo dõi. Từ đó, công cụ giúp nhà đầu tư duy trì tính kỷ luật trong hoạt động đầu tư để đầu tư hiệu quả hơn.

Chủ tịch VNSC by Finhay Nghiêm Xuân Huy cho biết, VNSC by Finhay theo đuổi chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" (Customer-centric), hiện thực hoá bằng công nghệ hiện đại và sản phẩm sáng tạo. Mọi chi phí luôn công khai, thông tin minh bạch, khách hàng không có cảm giác bị "lùa gà"… Ví dụ, nếu sử dụng margin, trên màn hình luôn hiện chỉ báo trực quan, rõ ràng để khách hàng hiểu rõ sẽ bị force sell ở khoảng giá nào, rủi ro ra sao… VNSC by Finhay sẽ thu hút nhà đầu tư bằng việc trở thành người đồng hành thân thiện, hiệu quả".

Tất nhiên, với nhiều công ty chứng khoán, môi giới bằng con người vẫn đóng vai trò nhất định, nhưng sự xuất hiện của nhóm công ty không sử dụng môi giới vẫn tạo cơn gió tươi mát trên thị trường. Theo đó, nghề môi giới cũng sẽ có cuộc thanh lọc, chỉ những môi giới thật sự, có chứng chỉ hành nghề, có trình độ chuyên môn và tích cực trau dồi mới tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng nhà đầu tư.

