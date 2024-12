Bán 'phân bón', 'thức ăn cho cá', 'gạo lứt', 'đồ trang trí' kèm ưu đãi, miễn phí giao hàng trên sàn TMĐT, chủ tài khoản Facebook N.B.C bị Công an điều tra

Cơ quan Công an triệt phá đường dây buôn bán hóa chất trên không gian mạng (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Công an đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “N.B.C”, được tạo lập dưới thủ đoạn ẩn danh, nghi vấn trú tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hoạt động buôn bán nguyên liệu chế tạo pháo nổ trên không gian mạng.

Để thực hiện hoạt động mua bán, chủ tài khoản “N.B.C” đã thông qua các sàn thương mại điện tử để mở các gian hàng với danh mục các mặt hàng là các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ như KClO3, KClO4, KNO3… cùng các hóa chất khác như Natri, lưu huỳnh, bột than…, các phụ kiện khác phục vụ việc chế tạo pháo như: vỏ cầu giấy, dây cháy chậm…



Sau khi mở gian hàng trên các sàn TMĐT, đối tượng tiến hành chia sẻ đường dẫn các gian hàng này vào các các hội nhóm, diễn đàn chế tạo pháo nổ trên nền tảng mạng xã hội Facebook kèm theo các chương trình ưu đãi như giảm giá, chiết khấu phần trăm, miễn phí giao hàng…. để thu hút sự quan tâm, chú ý của người mua.

Đối tượng đã có những hành vi nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện cũng như “lách” các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa của các sàn thương mại điện tử. Theo đó, chủ tài khoản "N.B.C" đã đặt các tên gọi của các hóa chất theo dạng ký hiệu, viết tắt trên các sản phẩm của gian hàng, điển hình như: KClO3 (viết tắt là K3), KClO4 (viết tắt là K4), KNO3 (viết tắt là Kn)….



Đồng thời, chủ tài khoản “N.B.C” thông báo trên các nhóm mua bán hóa chất về ký hiệu viết tắt để người mua biết, nhận dạng. Bên cạnh đó, đối tượng còn ngụy trang hàng hóa là “phân bón”, “thức ăn cho cá”, “gạo lứt”, “đồ trang trí” để tránh sự kiểm duyệt của sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển.



Đối tượng B.V.L cùng tang vật (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Cơ quan Công an xác định đối tượng quản trị tài khoản “N.B.C” có hoạt động buôn bán nguyên liệu chế tạo pháo nổ thời gian dài, số lượng đơn hàng lớn, phương thức hoạt động tinh vi, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.



Do đó, lãnh đạo phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và được đồng chí Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phối hợp với Công an huyện Đức Trọng khẩn trương xác minh, kiên quyết đấu tranh, triệt phá, không để hoạt động mua bán nguyên liệu chế tạo pháo nổ diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.



Sáng ngày 25/12/2024, tổ công tác phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra hành chính phát hiện B.V.L - Đối tượng quản lý tài khoản facebook ẩn danh có tên “N.B.C”. Theo đó, B.V.L đang tàng trữ nhiều loại hóa chất, bên ngoài các bao bì có ghi nhãn gồm: BaCO3, KNO3, KClO4, MgAl, Fe2O3… cùng nhiều bao hóa chất đã được B.V.L chiết sẵn, ngoài ra còn một số thành phẩm đã được B.V.L pha trộn các loại hóa chất nhằm mục đích chế tạo pháo hoa, pháo trứng để chơi vào dịp Tết.



Tổng trọng lượng tất cả các loại hóa chất thu được là 107,5kg. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều ống thuốc đã trộn sẵn kèm theo dây cháy chậm, hàng ngàn vỏ cầu giấy, ly giấy chuyên để chế tạo pháo nổ dạng pháo trứng và nhiều thiết bị dùng để phục vụ việc chia nhỏ, pha trộn hóa chất như: cân tiểu ly, máy xay, máy trộn…



Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tất cả các hóa chất và phụ kiện trên được đối tượng thông qua không gian mạng đặt hàng từ các công ty hóa chất ở Hà Nội và Trung Quốc với trọng lượng hơn 250kg, sau đó mang về bán lẻ cho các khách hàng có nhu cầu mua để sử dụng nhằm mục đích chế tạo pháo nổ.



Kiểm tra tài khoản mua bán trên các sàn thương mại điện tử, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đã thực hiện giao dịch mua bán gần 400 đơn hàng trên phạm vi toàn quốc với tổng trọng lượng hơn 150kg hóa chất các loại nói chung.



Hiện phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp Công an huyện Đức Trọng hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời trao đổi Công an các địa phương trên cả nước xác minh làm rõ các trường hợp đã đặt mua hóa chất, phụ kiện từ B.V.L nhằm chế tạo pháo nổ để xử lý.