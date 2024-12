Bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook ‘Lợn Giống Hòa Bình’

Đối tượng B.V.H và tài khoản Facebook dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình)

Ngày 10/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với B.V.H (sinh năm 1994) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 2/2024, do cần tiền chi tiêu, B.V.H đã nảy sinh ý định lợi dụng việc mua bán lợn trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

B.V.H sử dụng tài khoản Facebook “Lợn Giống Hòa Bình” đăng tải hình ảnh lợn giống và lợn thịt để tạo lòng tin cho khách chuyển tiền đặt cọc mua lợn. Sau khi nhận được tiền, B.V.H khóa tài khoản Facebook, tắt điện thoại di động, cắt mọi liên lạc với bị hại.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, ngày 2/3 và ngày 3/3, B.V.H đã chiếm đoạt của anh Hoàng Thanh Hiệp (sinh năm 1990) và anh Lê Xuân Tú (sinh năm 1981) tổng số tiền 6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an và các ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo. Đồng thời, Công an cũng đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet, mạng xã hội, mạng viễn thông.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn còn chủ quan, thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó có thủ đoạn lừa đảo bán hàng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người dân: Không công khai hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội; không cung cấp mật khẩu, tài khoản cá nhân cho người khác; phải cảnh giác với những tài khoản lạ, tài khoản mới được tạo lập; không chuyển tiền cho người khác khi chưa kiểm tra, xác thực thông tin chính xác của người được nhận, đặc biệt là các trường hợp chuyển tiền mua bán hàng online…

Người dân khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo qua mạng xã hội cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.