Bất ngờ với lãi suất cho người trẻ vay mua nhà ở

Cạnh tranh lãi suất vay

Có nhu cầu mua căn hộ chung cư tại phường An Lạc, quận Bình Tân ( TPHCM ), vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Tâm (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đã đến nhiều ngân hàng để tìm hiểu việc vay vốn. “Căn hộ tôi muốn mua trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Tôi đã tiết kiệm và được người thân hỗ trợ được tầm 1,2 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 800 triệu đồng nên quyết định vay ngân hàng” – chị Tâm cho biết.

Sau khi được nhân viên ngân hàng tư vấn, chị Tâm chọn gói vay có lãi suất từ 6,5%/năm, vay trong thời hạn 15 năm. “Lúc đầu tôi cũng tưởng thủ tục nhiêu khê, thời gian thẩm định lâu nhưng không ngờ chưa đầy một tuần đã xong xuôi, thuận lợi. Lãi suất vay mua nhà hiện nay khá rẻ, nhiều nơi còn chào mời vay với lãi suất chưa tới 5%” – bà mẹ hai con nói thêm.

Khảo sát tại nhiều ngân hàng, lãi suất cho vay hiện rất cạnh tranh. Như tại Vietcombank, lãi suất vay chỉ từ 5,5%/năm trong 6 tháng đầu tiên với các khoản vay dưới 24 tháng, từ 5,7%/năm trong 12 tháng đầu tiên với các khoản vay trên 24 tháng, 6,5%/năm cố định trong 2 năm đầu tiên; 8,5%/năm cố định trong 3 năm đầu tiên.

Các ngân hàng tung nhiều gói vay ưu đãi mua nhà, nhất là với người dưới 35 tuổi

Agribank có lãi suất 6%/năm trong 12 tháng đầu và vay tối thiểu 3 năm; 6,5%/năm cố định 24 tháng đầu áp dụng với khoản vay tối thiểu 5 năm. BIDV lãi suất vay mua nhà tối thiểu 5%/năm cố định trong 6 tháng đầu tiên (áp dụng với khoản vay có thời hạn tối thiểu 36 tháng) hoặc 5,5%/năm trong 12 tháng đầu tiên (áp dụng với khoản vay có thời hạn tối thiểu 60 tháng)…

Trong khi đó, nhóm ngân hàng tư nhân có lãi suất rất hấp dẫn, đặc biệt dành cho người dưới 35 tuổi. Cụ thể, HDBank dành gói tín dụng quy mô 30.000 tỷ đồng cho vay lên đến 50 năm, lãi suất khởi điểm là 4,5%/năm trong 3 tháng đầu. LPBank tung gói vay với quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất khởi điểm chỉ từ 3,88%/năm trong 3 tháng đầu, khách hàng được vay 100% nhu cầu vốn, thời hạn vay tối đa 35 năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng. ACB ưu đãi cho người trẻ dưới 35 tuổi vay với lãi suất từ 5,5%/năm, khách hàng được trả nợ linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh phương thức thanh toán phù hợp với thu nhập…

Tín dụng nhà ở liên tục tăng

Ngày 9/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 2/2025 tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố đạt 1,098 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 28% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng 1,15% so với cuối năm 2024. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng của tín dụng chung trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm.

Trong đó, tín dụng cho vay bất động sản tiêu dùng, cho vay mục đích để ở, để sử dụng vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 66% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn. Tín dụng cho vay nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội ; nhà ở thương mại; nhà ở khác…) đạt trên 600.000 tỷ đồng, tăng 0,67% so với cuối năm và tăng 7,39% so với cùng kỳ.

Tín dụng cho vay mua nhà ở TPHCM đang tăng trưởng tích cực

Ngoài ra, tín dụng bất động sản phục vụ sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ (cho vay phát triển hạ tầng khu công nghiệp khu chế xuất; xây dựng văn phòng cao ốc; cho vay xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng...) vẫn tăng trưởng tốt và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản chung trên địa bàn. Cụ thể, cho vay khu công nghiệp khu chế xuất đạt 56.550 tỷ đồng tăng 2,7% so với cuối năm và tăng 33% so với cùng kỳ; cho vay xây dựng, sửa chữa, đầu tư phát triển nhà hàng khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng đạt: 28.068 tỷ đồng tăng 5,7% so với cuối năm và tăng 44,4% so với cùng kỳ.

“Diễn biến này rất tích cực và có tác động thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược quốc gia về nhà ở. Đối với các tổ chức tín dụng, tăng trưởng tín dụng bất động sản lĩnh vực tiêu dùng không chỉ bảo đảm hiệu quả tín dụng mà còn kích thích tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, người trẻ dưới 35 tuổi” – ông Lệnh cho biết.