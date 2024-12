Vay 40 triệu từ Facebook ‘CSKH Hoài Thương MB3’, bỗng bị yêu cầu chuyển 16 triệu để ‘khắc phục lỗi mạng’, người phụ nữ hoảng sợ trình báo Công an

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị T. đến Công an phường Kỳ Phương trình báo (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh, ngày 2/12, Công an phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, nạn nhân là chị M.T.T. (sinh năm 1972, trú tại thôn 1 Đông Yên, xã Kỳ Lợi). Theo trình báo, chị M.T.T. có nhu cầu vay tiền tiêu dùng, trong quá trình sử dụng MXH Facebook, chị thấy trang “CSKH Hoài Thương MB3” tự xưng là nhân viên thẩm định của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đăng tin cho vay tiền không cần thế chấp với lãi suất chỉ 0,9%/năm.

Trang “CSKH Hoài Thương MB3” tự xưng là nhân viên thẩm định của Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Tin tưởng, chị T. liên hệ với đối tượng và đề nghị vay 40 triệu đồng trong 24 tháng. Đối tượng yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân gồm ảnh, CCCD, số điện thoại, hình ngôi nhà và một số thông tin khác.

Sau đó, đối tượng gửi cho chị một đường link giả mạo ngân hàng (https://dangnhaphosonhanhmb03....) và hướng dẫn chị thực hiện các bước theo yêu cầu.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất theo hướng dẫn, tiền không về tài khoản của chị T. Đối tượng sau đó tiếp tục yêu cầu chị nộp 16 triệu đồng vào số tài khoản do chúng cung cấp để "khắc phục lỗi mạng" và hoàn tất khoản vay.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị T. đến Công an phường Kỳ Phương trình báo trong tâm trạng lo lắng, hoảng sợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã trấn an chị T., giải thích rõ đây là hành vi lừa đảo và yêu cầu chị không chuyển bất kỳ số tiền nào theo yêu cầu của đối tượng.

Qua buổi làm việc, chị T. đã nhận thức rõ mình bị lừa, tinh thần ổn định hơn. Công an phường cũng khuyến cáo chị T. tuyên truyền để người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Kỳ Phương tiếp tục điều tra, làm rõ.