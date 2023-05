Không chờ đến khi “cổ phiếu BĐS tốt thì 500.000 đồng vẫn là rẻ rách”, Him Lam Land chốt lời DIG ở quanh 100.000 đồng, báo lãi đột biến 2.400 tỷ

CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) – một trong những công ty quan trọng của của hệ sinh thái Him Lam vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 tăng trưởng đột biến.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế vọt từ 171 tỷ năm 2021 lên 2.380 tỷ đồng. Hai năm trước đó, Him Lam Land cũng lại sau thuế chưa không quá 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.145 tỷ đồng, giảm so với mức 2.294 tỷ đồng của năm trước. Điều này cho thấy nhiều khả năng hầu hết lợi nhuận tạo ra đã được chia cho các cổ đông của công ty.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ ở mức 6,9 lần, tương ứng tổng tài sản ở thời điểm cuối năm đạt hơn 16.900 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Him Lam Land trở thành một trong những cổ đông chủ chốt của DIC Corp (DIG), nắm giữ hơn 21,25% cổ phần. Số cổ phần này nhiều khả năng được mua lại từ Dragon Capital với giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2021, khi cổ phiếu DIG bắt đầu bước vào “cơn sóng thần” tăng giá thì Him Lam sở hữu gần 14%. Từ mức mức 19.000 đồng/cp, DIG đã tăng vọt gấp 5 lần lên gần 100.000 đồng vào đầu năm 2022 (giá đã điều chỉnh).

Cùng với đà tăng phi mã của cổ phiếu DIG, Him Lam Land đã dần thoái vốn và bán ra lượng khá lớn ở vùng đỉnh. Đến tháng 4/2022, Him Lam Land giảm sở hữu xuống còn hơn 4%, không còn là cổ đông lớn do đó không phải tiếp tục công bố thông tin.

Dựa theo các giao dịch đã công bố, Him Lam Land có thể thu về 4.000-5.000 tỷ từ việc bán cổ phiếu DIG. Trong đó riêng trong tháng 4/2022, lượng cổ phiếu bán ra có giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sau tăng phi mã, cùng với đà giảm của thị trường, có lúc DIG đã giảm tới 90% so với đỉnh, hiện dao động quanh mức 19.000 đồng - tương đương vùng giá nửa đầu năm 2021.