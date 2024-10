Bán tải Isuzu D-Max chính thức ra mắt thị trường Việt, giá từ 650 triệu đồng

Trong khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) 2024, Isuzu chính thức trình làng phiên bản facelift của mẫu bán tải D-Max. Dù là bản nâng cấp giữa vòng đời, sản phẩm này vẫn sở hữu một số điểm nhấn đáng chú ý.

Về thiết kế, dễ nhận thấy lưới tản nhiệt đã được thay đổi diện mạo trông lớn hơn, tăng vẻ hầm hố. Cụm đèn pha Bi-LED cũng đã được làm lại với dài LED ban ngày được chuyển lên phía trên để tăng độ nhận diện và tính thể thao.

Đầu xe vẫn nổi vật với đường gân nổi trên nắp capo, hốc gó cản trước làm tăng hiệu suất khí động học. Trong khi đó, cụm đèn hậu 3 dải định vị LED hình L-Shapes đã được làm lại, là điểm đặc trưng của phiên bản 2024. Bộ mâm hợp kim có kích thước 18 inch, tạo hình 12 chấu.

Bên trong, họa tiết Miura-ori là thiết kế chủ đạo. Nổi bật sẽ là màn hình giải trí 9 inch – giữ nguyên so với thế hệ cũ trong khi bản hình hiển thị sau vô lăng có kích thước 7 inch được làm lại. Xe trang bị đầy đủ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Không gian nội thất của D-Max đề cao sự rộng rãi. Họa tiết Miura-ori xuất hiện trên ghế ngồi, mặt táp lô và một số vị trí trông khá nổi bật. Một số trang bị đáng chú ý bên trong xe gồm điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện và dàn âm thanh 8 loa, cổng sạc nhanh USB-C ở cả 2 hàng ghế.

Về động cơ, xe vẫn giữ lại động cơ diesel 1.9L cho công suất 148 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có khả năng lội nước 800 mm, bán kính quay vòng 6.1m với tải trọng hàng đầu phân khúc là 825 kg.

Với D-Max, Isuzu trang bị chế độ lái địa hình riêng (Rough Terrain Mode) kết hợp hệ thống khóa vi sai cầu sau, gài cầu điện tử cho các cung đường offroad.

Về tính năng an toàn, Isuzu D-Max trang bị đầy đủ các các công nghệ cơ bản như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo điểm mù (BMS), hỗ trợ đỗ xe PAS, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Một số tính năng an toàn tiêu chuẩn khác gồm 7 túi khí và hệ thống khóa trẻ em. Mẫu xe này đạt chứng nhận 5 sao an toàn từ ASEAN NCAP.

Isuzu D-Max được bán với giá từ 650 triệu cho bản Prestige 4x2 MT và 656 triệu cho bản UTZ 4x4 MT. Với các bản AT, giá bán là từ 670 triệu cho bản Prestige 4 x2, 783 triệu cho bản Hi-lander 4x2 và cao nhất là bản Type Z 4 x 4 giá 880 triệu đồng.

Nhà sản xuất Isuzu cho biết sẽ nhận đặt hàng sớm mẫu D-Max 2024 cho đến ngày 30/11. Khách đặt trước sẽ nhận ưu đãi trị giá 10 triệu đồng.

Trong 2 tháng gần nhất, Isuzu bàn giao khoảng 60 xe cho khách hàng mỗi tháng, cộng dồn từ đầu năm đạt 341 xe.