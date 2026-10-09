Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

| | Xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (đều là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 9/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - chủ trì và trao quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Trương Thanh Nga (bên phải) và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Trương Thanh Nga - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM - giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM về công tác dân vận, công tác nắm tình hình, dự báo, phản biện những vấn đề từ cơ sở.

Việc tham mưu phải chặt chẽ, sát thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao để cùng cả hệ thống chính trị thành phố thúc đẩy toàn bộ hoạt động của công tác dân vận và chính quyền đảm bảo thực hiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Đồng thời, tập trung tham mưu về các quyết sách của Thành ủy TPHCM nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, quy tụ được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lộc yêu cầu cán bộ Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương và kỷ luật, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Cùng ngày, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM tổ chức công bố và trao quyết định cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Theo Ngô Tùng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Tú Oanh SN 1994

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Tú Oanh SN 1994

20:10 , 09/10/2026
Ngày mai, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào

Ngày mai, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào

19:50 , 09/10/2026
Những trường hợp nào được tính hưởng tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục?

Những trường hợp nào được tính hưởng tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục?

19:29 , 09/10/2026
Vietlott 9/10/2026 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 9/10/2026

Vietlott 9/10/2026 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 9/10/2026

18:52 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên