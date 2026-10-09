Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

Chiều 9/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - chủ trì và trao quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Trương Thanh Nga (bên phải) và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Trương Thanh Nga - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM - giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM về công tác dân vận, công tác nắm tình hình, dự báo, phản biện những vấn đề từ cơ sở.

Việc tham mưu phải chặt chẽ, sát thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao để cùng cả hệ thống chính trị thành phố thúc đẩy toàn bộ hoạt động của công tác dân vận và chính quyền đảm bảo thực hiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Đồng thời, tập trung tham mưu về các quyết sách của Thành ủy TPHCM nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, quy tụ được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lộc yêu cầu cán bộ Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương và kỷ luật, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Cùng ngày, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM tổ chức công bố và trao quyết định cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.