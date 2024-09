Bản tin 8H: Xôn xao hai con cá sấu trên 100 kg sổng chuồng do ngập úng ở Yên Bái

Tối 9/9, trên mạng xã hội xôn xao thông tin kèm hình ảnh về việc có 2 con cá sấu của một hộ dân trên địa bàn phường Nam Cường (TP Yên Bái , tỉnh Yên Bái) bị sổng ra ngoài do mưa lũ ngập. Bà Đặng Thị Mai, Quyền Chủ tịch UBND phường Nam Cường (TP Yên Bái), cho biết đang xác minh thông tin nhưng khả năng cao là chính xác. Theo bà Mai, trên địa bàn phường có gia đình ông Thiện A. (ở khu Đầm Sấu) có nuôi 2 con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100 kg. Vào chiều cùng ngày, người dân tới giúp gia đình ông A. di tản tài sản do nước lũ dâng cao, nhưng không tìm thấy 2 con cá sấu, khả năng cao đã thoát ra ngoài.

Thông tin về 2 con cá sấu đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ . Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1267/QĐ-UBND, ngày 06/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương. Theo Quyết định, ông Vương Thế Mẫn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu - được điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương từ ngày 06/9/2024, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Chiều tối 9/9, một số trang mạng xã hội có đăng thông tin trên địa bàn huyện Bát Xát xảy ra vỡ đập thủy điện , sạt lở đập thủy điện ở xã Nậm Pung, gây hoang mang dư luận. Vào tối cùng ngày, ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai, cho biết thông tin trên là sai sự thật. Hiện, thủy điện Nậm Bung, huyện Bát Xát vận hành ổn định, chủ động xả lũ về mức bình thường. Theo ông Hiền, chủ đập thủy điện đã có các phương án chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi. Đặc biệt, cảnh giác với mưa lớn khiến sạt lở đất, tình huống bất khả kháng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết tính đến 22h ngày 9/9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 98 người chết, mất tích (58 người chết, 40 người mất tích). Trong đó, do bão là 12 người; do sạt lở đất và lũ quét 72 người; do lũ cuốn là 6 người; do sập cầu Phong Châu là 8 người. Bão, lũ còn làm 746 người bị thương, trong đó tỉnh Quảng Ninh 536 người. Bão, mưa lũ làm 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh; 148.170 ha lúa và 25.649 ha hoa màu, 11.038 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.107 gia súc, 678.945 gia cầm bị chết; 47.566 ngôi nhà ở bị hư hỏng...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia , ngày 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 10/9 đến ngày 11/9, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, từ đêm 9/9 đến ngày 11/9 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo đêm 11/9 và ngày 12/9, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xu hướng giảm dần, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày 9/9, Bộ Công an cho biết, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho trung tá Trần Quốc Hoàng - cán bộ Trại giam Quảng Ninh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão Yagi. Cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn đối với đồng chí Trần Quốc Hoàng. Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cũng ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình Trung tá Trần Quốc Hoàng. ( XEM CHI TIẾT )

Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 943/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 5 địa phương, gồm: Nam Định 20 tỷ đồng, Thái Bình 30 tỷ đồng, Hải Dương 20 tỷ đồng, Yên Bái 20 tỷ đồng, Hưng Yên 10 tỷ đồng để thực hiện khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân sau cơn bão số 3. Riêng các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng đã báo cáo về việc hiện nay tự cân đối nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. ( XEM CHI TIẾT )