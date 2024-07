Bán tổng cộng 21.000 xe điện toàn cầu, doanh số của VinFast tại Mỹ ra sao?

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường ngành ô tô hàng đầu Mỹ Kelly Blue Book, doanh số bán xe điện tại Mỹ trong quý 2/2024 đạt mức cao kỷ lục 330.463 chiếc, tăng 23% so với quý 1 và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này một phần là do cải thiện về khả năng tiếp cận người dùng, chiết khấu nhiều hơn và mức độ thuê cao hơn.

Trong quý 2, doanh số bán hàng của Tesla dẫn đầu thị trường nhưng giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần bán xe điện của Tesla trong quý vừa qua lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%, còn 49,7%.  Các hãng xe lớn khác cũng mất thị phần trong quý 2 bao gồm Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Volvo và VW.

Doanh số xe điện các hãng tại Mỹ trong quý I/2024

Trong khi Tesla vẫn là người thống lĩnh phân khúc xe điện, các sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh khác với mức giá hấp dẫn hơn tiếp tục cung cấp cho người mua những lựa chọn thay thế thú vị.

Đáng chú ý, VinFast, hãng xe điện tới từ Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với doanh số tăng trưởng khả quan. Cụ thể, VinFast đã bán được 1.225 xe trong quý 2, tăng 32% so với quý 1 và tăng 65,5% so với cùng kỳ năm ngoái (740 chiếc), thị phần đạt 0,4%.

Tính từ đầu năm, VinFast đã bàn giao tổng cộng 2.152 xe đến tay khách Mỹ, tăng mạnh hơn 153% so với cùng kỳ 2023.

VinFast bắt đầu mở bán xe tại Mỹ kể từ tháng 3/2023. Hiện nay, hoạt động kinh doanh tại Mỹ của VinFast chủ yếu chỉ diễn ra ở bang California và mới chỉ bán duy nhất một mẫu SUV điện VinFast VF 8, giá khởi điểm từ 47.000 USD.

Số liệu: Kelley Blue Book

Gần đây, trang thông tin chính thức của Leith VinFast - đại lý phân phối của VinFast tại Bắc Carolina đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên vủa chiếc VinFast VF 9 sau khi cập bến. Đáng chú ý, đơn vị này cũng xác nhận rằng VF 9 sẽ có sẵn tại các cửa hàng trong quý I/2024.

Như vậy, đây sẽ là lô xe VinFast VF 9 đầu tiên của hãng xe Việt xuất hiện trên thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm này phía đại lý vẫn chưa tiết lộ số lượng cụ thể.

Trước đó, hồi tháng 8/2023, cựu CEO và hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy chia sẻ hãng đã nhận được khoảng 10.000 đơn đặt hàng cho các mẫu ô tô điện tại Mỹ, trong đó có khoảng 2/3 là cho VF 9 (tương đương gần 7.000 chiếc).

Về giá bán, tại Bắc Mỹ, giá khởi điểm của phiên bản Eco của VF 9 là khoảng 69.800 USD (tương đương 1,78 tỷ đồng) trong khi bản Plus sẽ có giá 73.800 USD (tương đương 1,88 tỷ đồng).

Hiện hãng xe điện Việt Nam có 13 cửa hàng tại California và 6 đại lý tại 5 bang là Bắc Carolina, New York, Texas, Florida và Kansas, với 75 đại lý đăng ký tham gia mạng lưới.

Năm nay, Chủ tịch VinFast ước tính một nửa doanh số bán xe sẽ đến từ Việt Nam, phần còn lại được chia cho các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và các quốc gia châu Á. Công ty dự kiến đạt khoảng 130 điểm bán hàng ở Bắc Mỹ và 400 điểm bán hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2024.

Sau khi hiện diện tại Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, nhà sản xuất xe điện Việt Nam dự kiến mở rộng thêm một số thị trường tiềm năng gần Việt Nam như Indonesia và Ấn Độ.