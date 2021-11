Bán trứng to gấp 12% bằng giá trứng thường, tưởng lỗ nhưng lại giúp biến người đàn ông thành tỷ phú, lập nên đế chế chục tỷ đô

60 năm trước, Joe Coulombe là một doanh nhân trẻ điều hành một chuỗi cửa hàng tiện lợi Pronto Markets đang làm ăn thất bại. Sau này, ông được biết đến với cái tên "Trader Joe’s", người sáng lập ra đế chế cửa hàng tạp hóa với hơn 530 cơ sở trên khắp nước Mỹ, 10.000 nhân viên và doanh thu năm ngoái đạt 16,5 tỷ USD.

Và theo một cuốn hồi ký xuất bản vào đầu năm nay, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có một số lượng nhỏ những quả trứng "ngoại cỡ".

Coulombe (qua đời vào tháng 2 năm 2020 ở tuổi 89) đã kể câu chuyện thành công của mình trong cuốn sách "Becoming Trader Joe’s: How I Did I Business My Way & Still Beat the Big Guys". Tất cả bắt đầu vào năm 1962, khi Pronto Markets là một chuỗi nhỏ với khoảng 10 cửa hàng ở California, đang vật lộn để cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn như 7-Eleven.

Một ngày nọ, một người nông dân tìm đến Coulombe và nói rằng mình đang gặp rắc rối với những quả trứng ngoại cỡ. Ông đề nghị bán chúng cho Coulombe với giá tương đương những quả trứng thông thường dù chúng lớn hơn đến 12%. Vì nguồn cung hạn chế nên người nông dân không thể chào bán cho các siêu thị lớn. Còn nếu không bán được cho bên nào, ông sẽ bị lỗ đáng kể.

Coulombe chấp nhận lời đề nghị này và ngay lập tức chạy quảng cáo cho những quả trứng đặc biệt. Việc kinh doanh diễn ra rất thuận lợi nhưng quan trọng hơn cả, điều này khiến Coulombe nghĩ ra nhiều cách khác nhau để khai thác kẽ hở của thị trường để nhập hàng với giá hời.

Coulombe viết: "Các quảng cáo mà chúng tôi chạy đã cách mạng hóa Pronto Markets. Chúng giúp tạo ra lợi nhuận mà tôi cần, trước tiên là để trụ vững và sau đó là xây dựng Trader Joe’s".

Năm 1970, ba năm sau khi mở cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu Trader Joe’s ở California, Coulombe đã tìm thấy một nhà nhập khẩu có thể mua rượu vang từ vùng Bordeaux nổi tiếng của Pháp với giá thấp hơn hầu hết đối tác của các cửa hàng bán lẻ khác.

Nhà nhập khẩu này để Coulombe tự định giá bán rượu cho khách hàng. Điều đó có nghĩa là Trader Joe’s có thể bán với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn thu được lợi nhuận.

Khi Trader Joe’s phát triển qua nhiều năm, thử nghiệm về những quả trứng ngoại cỡ đã trở thành "một trong những nền tảng của việc buôn bán hàng hóa của Trader Joe’s", ông viết. Nó giúp ông tạo ra bốn bài kiểm tra để xác định sản phẩm nào nên nhập. Theo đó, các mặt hàng cần "có tốc độ tiêu thụ cao, dễ dàng xử lý và khiến Trade Joe’s nổi bật về giá cả hoặc chủng loại".

Có thời điểm, Coulombe nhận ra rằng cơ quan quản lý của Mỹ đã đặt ra những hạn chế chặt chẽ đối với việc nhập khẩu hầu hết các loại phô mia, để phô mai sản xuất trong nước có tính cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, quy định đó không áp dụng với phô mai Brie của Pháp.

Do đó, Trader Joe’s nhanh chóng trở thành nhà nhập khẩu Brie lớn nhất của Mỹ và thu được thành công lớn. Sau đó, công ty áp dụng phương thức tương tự để nhập hạt cà phê và si-rô cây phong.

Trong cuốn hồi ký, Coulombe mô tả những quả trứng ngoại cỡ mà ông bán tại Pronto Market là "bước đột phá về kiến thức sản phẩm đầu tiên của chúng tôi".

Thời điểm qua đời, ước tính, Coulombe sở hữu khối tài sản trị giá 16,7 tỷ USD. Ông có bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Stanford năm 1952 và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh sau đại học Stanford năm 1954.

Nguồn: CNBC