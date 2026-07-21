Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất

ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển tranh tài, chia đều thành 12 bảng và diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu và bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026, kết quả trận đấu và vị trí các đội tuyển (trong đó có Việt Nam).

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026

Bảng A

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Việt Nam 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 3 Singapore 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 5 Timor Leste 0 0 0

Bảng B

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Thái Lan 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 4 Myanmar 0 0 0 5 Lào 0 0 0

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (vòng bảng)

Ngày Giờ Trận đấu 24/7 19h Campuchia vs Singapore (Bảng A) 24/7 20h30 Timor Leste vs Việt Nam (Bảng A) 25/7 17h Myanmar vs Malaysia (Bảng B) 25/7 20h Lào vs Thái Lan (Bảng B) 27/7 18h Singapore vs Timor Leste (Bảng A) 27/7 20h30 Indonesia vs Campuchia (Bảng A) 28/7 17h Philippines vs Myanmar (Bảng B) 28/7 20h Malaysia vs Lào (Bảng B) 31/7 17h Timor Leste vs Indonesia (Bảng A) 31/7 20h Việt Nam vs Singapore (Bảng A) 1/8 17h Lào vs Philippines (Bảng B) 1/8 20h Thái Lan vs Malaysia (Bảng B) 3/8 17h30 Campuchia vs Timor Leste (Bảng A) 3/8 20h30 Indonesia vs Việt Nam (Bảng A) 4/8 17h Myanmar vs Lào (Bảng B) 4/8 20h Philippines vs Thái Lan (Bảng B) 7/8 20h Singapore vs Indonesia (Bảng A) 7/8 20h Việt Nam vs Campuchia (Bảng A) 8/8 20h Malaysia vs Philippines (Bảng B) 8/8 20h Thái Lan vs Myanmar (Bảng B)

Thể thức ASEAN Championship 2026

Vòng bảng có 10 đội tuyển tham dự, chia thành 2 bảng đấu. Mỗi đội chơi tổng cộng 4 trận, gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8. Sau khi vòng bảng khép lại, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các cặp bán kết và chung kết đều diễn ra theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt.

Ở vòng bảng, các đội phân hạng dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí được ưu tiên xét đến là thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm được xét). Trong trường hợp tiêu chí phụ đầu tiên chưa đủ để phân hạng, chỉ số phụ tiếp theo là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng trong toàn bộ bảng đấu..

Hướng dẫn mua vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu

Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcomback OneU (tên cũ là OneU). Vé trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Singapoe được mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 17/7/2026 đến 23h5Việt 9 ngày 25/7/2026. Vé trận đấu Việt Nam gặp Campuchia được mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 20/7/2026 đến 23h59 ngày 29/7/2026.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký dự kiến từ 24/7/2026. Khi nhận vé cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Trong trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy ủy quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.