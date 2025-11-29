Thách thức lớn nhất: Vì sao phải "giải cứu" người dân?

Thị trường Răng Hàm Mặt tại TP.HCM đã bùng nổ quá nhanh, tạo ra một hệ lụy là sự nhiễu loạn thông tin nghiêm trọng. Người dân phải tự tìm kiếm nha khoa qua Google, Facebook và dễ dàng bị cuốn vào những lời quảng cáo hào nhoáng thiếu căn cứ. Hậu quả là nhiều trường hợp tiền mất tật mang.

Nhu cầu cấp thiết lúc này không chỉ là kiểm tra, mà là trao quyền thông tin cho người dân. Chính vì vậy, Sở Y tế TP.HCM đã hành động quyết liệt: Triển khai giải pháp "công khai hóa" chất lượng toàn bộ phòng khám bằng một tiêu chuẩn khắt khe, duy nhất.

Bộ lọc không khoan nhượng: 15 tiêu chí chất lượng

Sở Y tế sử dụng Bộ 15 tiêu chí chất lượng (Phiên bản 2.2) Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM → Mục Nghiệp vụ Y → Chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt. làm công cụ. Đây là tiêu chuẩn được xây dựng trên nền tảng Luật Khám chữa bệnh 2023, với mục tiêu cốt lõi: An toàn tối đa cho bệnh nhân.

Bộ 15 tiêu chí chất lượng cho Phòng khám răng hàm mặt giúp người dân an tâm lựa chọn nha khoa uy tín, chất lượng đồng thời giúp quản lý nhà nước dễ dàng quản lý thống nhất chuẩn mực nha khoa để thúc đẩy các nha khoa cải tiến chất lượng

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025 (Cập nhật đến ngày 10/11/2025) của Sở Y tế TP. HCM

Bảng xếp hạng không chỉ là "bảng vàng" thành tích mà còn là tấm gương giúp các phòng khám thấy rõ điểm mạnh – điểm yếu khi Sở Y tế kiểm tra theo 15 tiêu chí. Đơn vị đầu tư nghiêm túc sẽ thăng hạng, còn nơi lơ là sẽ tụt lại.

Nha Khoa Kim là minh chứng cho hướng đi bền vững: chuẩn hóa vô trùng, xây dựng Labo sứ nội bộ, ứng dụng nha khoa số trong Niềng răng – Răng sứ – Implant và chú trọng chăm sóc sau điều trị. Vì vậy, kết quả xếp hạng trở thành cơ sở rõ ràng để người dân cân nhắc lựa chọn Nha Khoa Kim.

Nha Khoa Kim: Bứt phá trở thành chuẩn mực thị trường

Trong kết quả xếp hạng chính thức, Hệ thống Nha Khoa Kim giữ trọn 12 vị trí cao nhất—một kỷ lục thể hiện chiến lược đầu tư nghiêm túc vào chất lượng.

Tại mỗi cơ sở, đội ngũ bác sĩ chỉnh nha, phục hình sứ và Implant làm việc trên hệ thống dữ liệu đồng bộ, bao gồm CT Cone Beam, máy scan trong miệng, phần mềm lập kế hoạch số, Robot X-Guide, máng định vị 3D và kính hiển vi CJ-Optik. Hạ tầng thống nhất này giúp quản lý dữ liệu điều trị, theo dõi các giai đoạn và duy trì chất lượng đồng đều trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, nhà máy labo riêng quy mô lớn sản xuất răng sứ được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp chủ động kiểm soát chất lượng vật liệu và độ chính xác của phục hình. Toàn bộ thiết bị và vật liệu đều được cấp phép lưu hành hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng an toàn trong quy trình khám chữa bệnh.

Công nghệ Robot X-Guide và máng định vị 3D: 'Trợ thủ đắc lực' giúp bác sĩ Nha Khoa Kim đạt tỷ lệ thành công và chính xác trong từng ca Implant.

Kính hiển Vi CJ-OPTIK: Ứng dụng kính hiển vi check lại đường hoàn tất trong ca sứ thẩm mỹ.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, mô hình chuyên môn hóa và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt giúp Nha Khoa Kim xử lý hiệu quả nhiều ca lâm sàng phức tạp, đồng thời duy trì kết quả điều trị ổn định và an toàn trên toàn hệ thống.

Sự bảo chứng từ thế giới

Uy tín của Nha Khoa Kim không chỉ dừng lại ở điểm số mà còn ở sự công nhận toàn cầu: Là Đối tác toàn cầu của Đại học Harvard (Mỹ); Nhận được đầu tư chiến lược từ Quỹ Temasek (Chính phủ Singapore), vượt qua các thẩm định khắt khe về quản trị; Được Sở Y tế TP.HCM trao giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam – Y tế thông minh" (2024).

HĐQT Nha Khoa Kim: Sự kết hợp giữa chuyên môn và nguồn lực quốc tế giúp hệ thống vững vàng ở vị trí dẫn đầu.

Điều quan trọng nhất: Thông tin chính thống cho người dân

Việc Sở Y tế công bố bảng xếp hạng hằng tuần mở ra kỷ nguyên minh bạch, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống và nhận diện đúng cơ sở uy tín. Nha Khoa Kim, nhiều tuần liên tiếp giữ vị trí tiên phong, trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong các dịch vụ Niềng răng (Mắc cài & Invisalign), Bọc răng sứ thẩm mỹ/Veneer và Cấy ghép Implant—tất cả đều dựa trên chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và giá trị bền vững, vượt xa mọi thông điệp quảng cáo.

Bảng xếp hạng này chính là "tài liệu uy tín" giúp người dân nhận diện và lựa chọn đúng các cơ sở nha khoa chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ, thay vì bị chi phối bởi những quảng cáo tự phong, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội hoặc các kênh không chính thống.

Công ty TNHH Nha Khoa Kim hiện có 31 chi nhánh trên toàn quốc. Trụ sở chính tại 150–152 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.