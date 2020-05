Bánh ngọt Bảo Ngọc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HNX lần 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Theo đó, Bánh ngọt Bảo Ngọc đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu tương đương vốn điều lệ 80 tỷ đồng lên HNX.

Trước đó, vào tháng 12/2018, Bánh ngọt Bảo Ngọc đã từng nộp hồ sơ niêm yết trên HNX nhưng sau đó đã rút hồ sơ niêm yết. Công ty cho biết, khoảng thời gian này chưa thực sự phù hợp để niêm yết cổ phiếu trên HNX. Vì vậy, để chuẩn bị hồ sơ được tốt nhất, Bánh ngọt Bảo Ngọc đã xin được rút hồ sơ niêm yết tại HNX. Khi thời gian thích hợp, Công ty sẽ cân nhắc thực hiện việc nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết tại HNX.

Bánh ngọt Bảo Ngọc được thành lập và hoạt động từ năm 2012, chính thức trở thành công ty đại chúng từ tháng 5/2018 với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất các loại bánh từ bột, sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự; sản xuất ca cao, socola và mứt kẹo…

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 252 tỷ đồng, tăng 49,5% so với năm trước; tuy nhiên do gánh nặng chi phí giá vốn và chi phí bán hàng tăng cao nên lợi nhuận sau thuế giảm 29,5% so với năm 2018, ghi nhận 11,6 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 37,5% mục tiêu cả năm.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 cuối thàng 4 vừa qua, HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu hợp nhất 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 25 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 136% và 70% kết quả đạt được năm 2019. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với tổng 4 tỷ đồng.