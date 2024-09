Bánh Trung hạ giá “sập sàn” vẫn ế ẩm

Hạ giá “sập sàn” vẫn ế

Đến chiều tối 17/9 (nhằm 15/8 Âm lịch), những gian hàng bánh Trung thu tại nhiều tuyến đường ở TPHCM như Quang Trung (quận Gò Vấp), Hùng Vương (Quận 5), Nguyễn Văn Cừ (Quận 1)… vẫn còn tồn khá nhiều bánh các loại, dù đã có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá trước đó.

Bánh Trung thu được bày bán cách đây cả tháng nhưng tình trạng “ế ẩm” kéo dài. Theo anh Nguyễn Văn Vinh, người bán trên đường Nguyễn Tri Phương, sức mua năm nay giảm khoảng 1/3 so với năm ngoái. Mặc dù đã áp dụng một số chương trình ưu đãi, nhưng chỉ có tác động một phần nhỏ.

Bánh Trung thu loại 1 trứng giảm còn 30.000 đồng/cái (Ảnh: Kiều Oanh)

“Có thể là do suy thoái kinh tế nên sức mua không có. người ta mua trễ mà cũng không bằng mọi năm, nói chung là năm nay là nó chậm lắm, rất là chậm, chưa bao giờ chậm như năm nay” - anh Vinh chia sẻ.

Mấy hôm trước, thấy tình hình không khả quan, các gian hàng bánh Trung thu liên tục hạ giá “sập sàn”, chỉ mong bán hết số bánh trước Tết Trung thu.

Chị Lê Thị Kim Ngọc, nhân viên bán bánh trung thu tại gian hàng trên đường Hùng Vương (Quận 5) cho hay: “Đầu mùa thì loại một trứng là tầm khoảng 40.000 thôi, còn hai trứng 210gr khoảng 70.000 - 90.000 đồng, loại 2 trứng 250gr trở lên khoảng 120.000 – 170.000 đồng. Cuối mùa nên giảm giá cho khách, bánh 1 trứng còn 30.000 đồng, còn 2 trứng là 40.000 đồng”.

Đến cận ngày rằm, khách đến mua bánh vẫn ít ỏi (Ảnh: Kiều Oanh)

Theo nhận định của nhiều người bán, năm nay, lượng tiêu thụ bánh Trung thu giảm đáng kể so với năm ngoái bởi tình hình kinh tế còn khó khăn. Thêm nữa, cơn bão Yagi đổ bộ miền Bắc và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề khiến nhiều nơi phải hoãn tổ chức các chương trình Trung thu để tập trung kinh phí hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, nhiều công ty cũng cắt giảm không tặng bánh Trung thu cho nhân viên khiến nhiều nhãn hàng bánh bị “mất khách”...

Dân thắt chặt chi tiêu

Khi được hỏi về nhu cầu mua bánh Trung thu, chị Hoài An, ngụ tại Quận 1 cho biết dịp lễ này gia đình muốn tiết kiệm chi phí. So với việc mua bánh ăn vào dịp lễ thì với số tiền mấy trăm ngàn mua một hộp bánh, theo chị có thể dùng để cả gia đình đi chơi, hoặc làm được nhiều việc khác. Có lẽ đó cũng là tâm lý chung của nhiều gia đình khiến các gian hàng bánh Trung thu vắng khách so với mọi năm.

Giá bánh giảm mạnh nhưng vẫn rất ít người mua (Ảnh: Kiều Oanh)

“Người ta không có nhu cầu, thấy chi tiêu cho việc khác đáng hơn thì họ lựa chọn không mua hoặc là ít hơn. Thay vì mua cho gia đình vừa ăn, vừa đem đi biếu tặng thì bây giờ người ta chỉ mua vừa đủ để tặng thôi, còn lại họ sẽ không ăn hoặc là ngược lại” - chị Hoài An nói.

Dù vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, đặc biệt là những bạn trẻ, các thương hiệu bánh Trung thu cũng cố gắng tạo ra những mẫu mã, thiết kế mới lạ, độc đáo để thu hút khách hàng, có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng bánh, tặng lồng đèn... Ngoài ra, giá cả cũng đa dạng từ bánh bình dân cho đến các loại bánh sang trọng, đắt tiền.

Mẫu mã thiết kế đẹp, đa dạng và nhiều mức giá (Ảnh: Kiều Oanh)

Anh Thạch Hải Đăng, ngụ tại Gò Vấp cho biết anh thường mua bánh Trung thu để tặng đối tác, người thân, đồng nghiệp..., đáp ứng được tiêu chí thương hiệu cũng như chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

“Tôi thấy nhiều gian hàng có chương trình mua 2 tặng 1 hoặc là nhiều bánh, hay khuyến mãi lồng đèn để thu hút người mua họ đến nhiều hơn” - anh Thạch Hải Đăng nói.

Mặc dù lượng tiêu thụ có vẻ giảm, nhu cầu của người mua không nhiều nhưng bánh Trung thu vẫn là mặt hàng không thể thiếu mỗi dịp Rằm tháng Tám, mang lại niềm vui cho nhiều gia đình mà đặc biệt là các cháu thiếu nhi. Việc trao tặng cho nhau gói trà, hộp bánh Trung thu… vẫn là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp cần được lưu giữ.