Bánh Trung thu Quang Linh Vlogs bị "bóc phốt" gửi sản phẩm khác với quảng cáo, phải xin lỗi từng khách hàng

Trong không khí Tết Trung thu đang cận kề, dân tình thi nhau săn lùng những sản phẩm bánh Trung thu hot của mùa Rằm tháng 8 năm nay. Trong đó, sản phẩm bánh Trung thu Quang Linh Vlogs cũng đang rất hot và được nhiều người tìm mua.

Trên mạng xã hội TikTok, bên cạnh hàng loạt clip review sản phẩm bánh Trung thu của nhà Quang Linh Vlogs hoặc khoe đã mua được thì còn có rất nhiều dân mạng bình luận kêu than rằng mua khó quá. Có vẻ như sản phẩm này đang rất được lòng khách hàng.

Ấy thế mà vừa mới đây, cũng trên nền tảng TikTok lại bất ngờ xuất hiện một clip "bóc phốt" bánh Trung thu của Quang Linh vì gửi sản phẩm thực tế khác với quảng cáo. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy khá bất ngờ.

Bánh Trung thu được Quang Linh quảng cáo trên mạng (trái) và sản phẩm một vị khách nhận được (phải) (Nguồn: TikTok @hanghang.daily1)

Cụ thể, theo hình ảnh từng được Quang Linh, Hằg Du Mục hay các thành viên của team châu Phi livestream giới thiệu thì chiếc bánh này hình tròn, khá lớn, nằm trong một chiếc hộp hình vuông có in hình bông hoa sen với tông màu trang nhã. Tuy nhiên, trái ngược với những hình ảnh quảng cáo này, vị thực khách này lại nhận được một hộp bảnh bìa các-tông màu nâu không in nhãn mác gì cả. Điều này khiến cho cả chủ nhân hộp bánh cũng người xem rất bất ngờ trước sự khác biệt giữa thực tế và quảng cáo.

Thế nhưng sau khi mở hộp bánh ra, cô gái trong clip đã nhận được một tờ giấy in những dòng chữ xin lỗi từ phía team của Quang Linh Vlogs. Thì ra, do số lượng đơn hàng gần đây quá lớn nên việc in bao bì không được thực hiện kịp. Vì thế, phía Quang Linh đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Cùng với đó, bên trong sản phẩm còn được gửi kèm một chiếc túi giấy in hình hoa sen mà theo chủ nhân clip thì có thể mang đi biếu, tặng vẫn rất xinh xắn, trang trọng.

Lời xin lỗi của team Quang Linh vì không in kịp bao bì (Nguồn: TikTok @hanghang.daily1)

Về chất lượng của chiếc bánh bên trong, chủ nhân clip đánh giá là rất ngon và cho số điểm cao về hương vị.

Quang Linh Vlogs cùng các cộng sự thuộc team châu Phi đã ra mắt sản phẩm bánh Trung thu từ khá lâu và nhanh chóng được đông đảo dân tình đón nhận. Gần đây, nhất là sau khi Hằng Du Mục giới thiệu sản phẩm này trong livestream, mức độ phổ biến của những chiếc bánh này đã tăng lên đáng kể, khiến cho không ít người nô nức tìm mua trong những phiên livestream của cả Quang Linh, Hằng Du Mục và các thành viên khác trong team như Nhật Lệ, Nam Hoàng.