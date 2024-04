Bảo An 777 - Địa chỉ hút bể phốt trọn gói uy tín, giá rẻ

Hút bể phốt trọn gói là gì?

Bể phốt là một công trình xây dựng thuộc một phần của nhà vệ sinh dùng để chứa chất thải của con người có mặt tại gia đình, công ty, tòa nhà… Thiết kế của bể phốt cũng góp phần phân huỷ chất thải chứa trong đó. Tuy nhiên bể phốt hay cống ngầm của gia đình thường xuyên đọng lại các loại rác thải, chất thải rắn, lỏng đồng thời cũng là nơi tập kết của nhiều loại vi khuẩn. Khi bể phốt hay cống ngầm bị tắc gây ra sự khó chịu và ảnh hưởng đến sức khoẻ gia đình. Dịch vụ hút bể phốt trọn gói ra đời nhằm giúp giải quyết vấn đề của khách hàng một cách xuyên suốt, nhanh chóng.

Hút bể phốt trọn gói định kỳ giúp ngăn ngừa sự tràn đầy, tích tụ của các loại chất lỏng, giảm mùi hôi thối đồng thời ngăn ngừa sự phát triển của các loại vi khuẩn ra ngoài môi trường. Cùng với đó hút bể phốt còn giúp giữ an toàn vệ sinh chung không ảnh hưởng đến cộng đồng. Hơn nữa còn gia tăng tuổi thọ cho hệ thống bể phốt, cống ngầm và giảm chi phí sửa chữa khi phát sinh vấn đề xảy ra.

Bảo An 777 - Địa chỉ hút bể phốt trọn gói giá rẻ

Vệ Sinh Môi Trường Bảo An có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh, môi trường cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng hoàn hảo với mức giá rẻ. Hiện nay, thông tắc cống trọn gói Bảo An đã có mặt tại Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, Vĩnh Phúc… mang đến giải pháp tốt cho khách hàng.

Bảo An 777 hội tụ đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và có nhiều kinh nghiệm đã và đang đem tới giải pháp tốt cho hàng nghìn khách hàng. Đơn vị cung cấp đến khách hàng dịch vụ hút bể phốt, hố ga, thông cống nghẹt, thông tắc cống, bồn cầu, nhà vệ sinh, nạo vét hố ga, nạo vét cống ngầm… Khách hàng khi đến với Bảo An 777 sẽ được tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho công việc trước và sau khi xử lý bể phốt.

Nhân viên của đơn vị sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của quý khách ngay lập tức, kỹ thuật viên sẽ có mặt trong 15 phút từ khi nhận được cuộc gọi qua tổng đài. Bảo An 777 sẽ tiến hành báo giá hợp lý nhằm mang đến khách hàng giải pháp tối ưu và tiết kiệm. Quy trình hút bể phốt tại Vệ Sinh Môi Trường Bảo An được tiến hành chuyên nghiệp và nhanh chóng. Bảo An sử dung các thiết bị chuyên dụng, tiến hành vệ sinh và khử trùng để bể phốt sạch sẽ, hạn chế được mùi hôi.

Bảo An 777 cam kết điều gì với khách hàng

Bảo An 777 (Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Tấn Phát) được biết đến là đơn vị hút bể phốt trọn gói tại Hà Nội đảm bảo giá rẻ - an toàn - bảo hành 10 năm, đã nhận được sự tin tưởng từ đông đảo khách hàng. Nhằm giúp giải quyết vấn đề của khách hàng một cách xuyên suốt, nhanh chóng đơn vị hoạt động 24/24 bất kể ngày đêm kể cả vào các ngày nghỉ, ngày lễ, thứ 7 hay chủ nhật.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp trên cả nước, đơn vị tự tin cung cấp giải pháp hoàn hảo. Đồng thời chế độ bảo hành lâu dài theo đúng cam kết đưa ra sau khi nghiệm thu công trình cũng làm khách hàng hài lòng. Công ty thông tắc cống trọn gói Bảo An luôn đặt chữ tín lên hàng đầu nhận được sự tin tưởng của đông đảo người dùng.

Chính sách bảo hành mà Bảo An 777 cam kết với khách hàng

Dịch vụ hút bể phốt của Bảo An 777 được bảo hành lên đến 10 năm (10 năm không tắc nghẽn, không bốc mùi hôi thối). Bên cạnh đó, đơn vị cung cấp bảo hành dịch vụ thông tắc bồn cầu 12 tháng cho mọi đối tượng khách hàng. Sau khi quá trình hút bể phốt hoàn thành khách hàng được cung cấp đầy đủ giấy bảo hành, hoá đơn, đặc biệt là chính sách giảm giá đến 50% cho khách hàng thân thiết.

Bảo An 777 tiến hành báo giá công khai không phát sinh thêm phụ phí sau khi nghiên cứu công trình, mức giá có thể thay đổi tùy theo từng đợt khuyến mãi hoặc theo số lượng.

Thông tin liên hệ: Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Tấn Phát

Địa chỉ trụ sở: Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tổng đài: (024) 35 402 640 | Hotline: (0943) 410 880

Email: hutbephotbaoan@gmail.com

Website: https://hutbephotbaoan.com/