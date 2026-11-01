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Báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

| | Xã hội

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các bộ, địa phương phải gửi số liệu về tiền lương, thu nhập viên chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 2/11.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu liên quan đến tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Do thời gian triển khai gấp, Bộ Nội vụ đề nghị có báo cáo gửi trước ngày 2/11 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Phạm vi báo cáo là viên chức thuộc quản lý của các bộ, địa phương, bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Số liệu tổng hợp gồm có số lượng viên chức và tổng tiền lương, thu nhập, trong đó có lương cơ bản, phụ cấp, thu nhập tăng thêm và các khoản thu nhập đặc thù khác.

Các bộ, địa phương báo cáo tiền lương, thu nhập của viên chức trước ngày 2/11.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, vấn đề tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu. Trong đó, một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ quan tâm đến chế độ cho viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Đáng lưu ý, dù phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức cấp xã đã tăng từ 25% lên 55%, nhưng viên chức tại các đơn vị này chưa thuộc diện được hưởng.

Do vậy, cần nghiên cứu phụ cấp đặc thù hoặc hỗ trợ cho vị trí có khối lượng công việc lớn, chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân.

Trao đổi, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đã ban hành các nghị định điều chỉnh tiền lương, lương hưu và phụ cấp đối với các nhóm đối tượng.

Tổng số người được thụ hưởng trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang). Tổng nguồn lực được bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm nay khoảng 48.500 tỷ đồng.

Riêng việc tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 người được thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm là khoảng 2.800 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về chính sách tiền lương.

Đề án để sẽ báo cáo Bộ Chính trị và dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 ban hành nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

Theo Luân Dũng

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