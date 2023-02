Báo cáo tài chính Quý 4/2022 C69: Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 72%

Số liệu so với Quý 4/2021 cho thấy doanh thu Quý 4/2022 tăng trưởng 319.6% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 111.7%. Cụ thể, doanh thu Quý 4/2022 đạt 407 tỷ đồng, tăng 310 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 6,95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. So với Quý 3/2022, doanh thu tăng 8,84 tỷ đồng (tăng 2.20%), lợi nhuận sau thuế tăng 4,84 tỷ đồng (tăng 58,29%).



Nguồn : BCTC hợp nhất quý 4/2022

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản công ty đạt 1.366 tỷ đồng trong đó nợ phải trả/tổng tài sản chiếm 44% đây là tỷ lệ thấp so với các doanh nghiệp bất động sản cùng ngành. Trong đó, đáng chú ý là hàng tồn kho được ghi nhận ở các dự án Khu nhà ở Do Nha, Bắc Ninh (208,4 tỷ đồng), khu dân cư Thôn Cả, Đông Côi, Bắc Ninh( 87,9 tỷ đồng), dự án Thái Học, Bình Giang, Hải Dương (17 tỷ đồng). Lợi sau thuế nhuận hợp nhất năm 2022 đạt 28.5 tỷ đồng, tăng gần 72% so với năm 2021.



Thương vụ nhận chuyển nhượng 51% phần vốn góp tại Công ty TNHH Toàn Thắng vào tháng 05/2022 là một trong những hoạt động gây chú ý nhất của C69 trong năm nay. Thương vụ này giúp cho C69 ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc và ghi nhận lãi hợp nhất về công ty mẹ là 2,3 tỷ đồng.

Năm 2022, ban lãnh đạo công ty đã nhanh nhạy nhận diện khó khăn đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, từ đó linh hoạt điều chỉnh lại mục tiêu và định hướng kinh doanh, tập trung sâu vào lĩnh vực thi công xây dựng và thương mại để kịp thời bù đắp cho phần doanh thu, lợi nhuận bị chậm lại từ các dự án bất động sản do khó khăn chung của thị trường. Sự linh hoạt đã giúp C69 giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và mang lại dòng tiền kịp thời cho doanh nghiệp trong giai đoạn các kênh dẫn vốn đều thắt chặt. Điều này được khẳng định qua doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 53,88 tỷ đồng tăng trưởng 39,3 tỷ đồng (tăng 271%), doanh thu từ hoạt động thương mại đạt 320,9 tỷ đồng, tăng trưởng 248,4 tỷ đồng (tăng 343%) so cùng kỳ năm 2021.

Quý 4.2022 đánh dấu nhiều dấu ấn khi công ty đã liên tiếp trúng thầu và ký hợp đồng 05 hợp đồng thi công xây dựng các dự án, công trình lớn nhỏ tại Hải Dương và Sơn La. Chắc chắn điều này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp đứng vững trước khó khăn, thách thức và duy trì công ăn, việc làm cho cán bộ nhân viên và là tiền đề cho doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, C69 đặt mục tiêu năm 2023 đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện bàn giao nhà cho dân tại dự án Thôn Cả, Đông Côi, Thuận Thành, Bắc Ninh, đồng thời hỗ trợ cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Á, công ty con của C69, đẩy nhanh việc hoàn thiện, bàn giao dự án Khu nhà ở Do Nha, Quế Võ, Bắc Ninh với kỳ vọng ghi nhận mức doanh thu 150 tỷ đồng dự kiến vào Quý 2.2023, thúc đẩy hoạt động kinh doanh đối với các công ty con, công ty liên kết.

Năm 2023, thị trường bất động sản còn nhiều thách thức, khó khăn. Đây cũng là giai đoạn sàng lọc của thị trường. Với những nỗ lực vươn lên và kinh nghiệm 20 năm trên thị trường, C69 sẽ vững vàng vượt qua thử thách và vươn mình khẳng định sự phát triển bền vững khi chính thức chào đón tuổi 20, dấu mốc quan trọng cho quá trình phát triển của một doanh nghiệp.