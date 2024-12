Leeds Beckett MBA - Đầu tư xứng tầm phát triển năng lực quản trị thời đại số

Leeds Beckett MBA là chương trình MBA quốc tế giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những nhà quản lý trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển toàn cầu.

Dưới đây là 4 lý do vì sao Leeds Beckett MBA là khoản đầu tư đáng giá, giúp người trẻ khẳng định năng lực, vững bước thăng tiến trong thời đại số.

Cung cấp nền tảng kiến thức và kỹ năng quản trị chuyên sâu

Leeds Beckett MBA không chỉ hệ thống hóa các kiến thức quản trị truyền thống như phân tích tài chính, quản trị chiến lược hay lãnh đạo đổi mới mà còn phát triển kỹ năng quản trị thông qua cung cấp các xu hướng "thời sự" trong kinh doanh. Học viên sẽ được rèn luyện những kỹ năng thiết yếu như tư duy chiến lược, khả năng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đây là những năng lực không thể thiếu để các chuyên gia, nhà quản lý tạo bước tiến đột phá trong sự nghiệp. Theo khảo sát của CashNet USA, 65% các tin tuyển dụng cho các vị trí có mức lương cao nhấn mạnh yêu cầu về tư duy chiến lược.

Đồng thời, chương trình được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, trong đó có nhiều giảng viên là lãnh đạo cấp cao các tập đoàn lớn tại Việt Nam (VNR500) giúp học viên thay đổi hoàn toàn tư duy về trách nhiệm và kỳ vọng của nhà lãnh đạo.

Chia sẻ về chương trình Leeds Beckett MBA, chị Nguyễn Thị Xuân Thảo, Giám đốc Marketing và Kinh doanh tại Dragon Go cho biết, chương trình có tính thực tiễn cao và mang đến những kiến thức chuyên sâu về thị trường, quản lý tài chính, kỹ năng bán hàng, và kỹ năng marketing. "Chương trình đã mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho tôi tại các công ty lớn và có uy tín", chị Thảo nhấn mạnh.

Bằng MBA chuẩn quốc tế, được công nhận toàn cầu

Leeds Beckett MBA là chương trình đào tạo MBA hợp tác chiến lược giữa FPT Education và Đại học Leeds Beckett (Anh Quốc) - một trong những trường đại học danh tiếng tại Anh Quốc với hơn 200 năm lịch sử và được công nhận bởi các tổ chức quốc tế. Tấm bằng MBA từ Leeds Beckett không chỉ được công nhận toàn cầu mà còn mở ra cơ hội việc làm tại những thị trường quốc tế.

Leeds Beckett MBA tại Việt Nam mang đến cho học viên những quyền lợi tương đương khi học tại Anh Quốc. Theo bà Sujana Shafique, phụ trách chương trình, học viên sẽ được cung cấp tài liệu học tập và phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế. "Bằng MBA của Leeds Beckett được kiểm định qua 3 lần nghiêm ngặt. Điều này giúp tấm bằng trở thành công cụ có giá trị lớn đối với việc phát triển sự nghiệp của mỗi học viên", bà Shafique nhấn mạnh.

Anh Trương Vĩnh Phước, học viên khóa 2 của chương trình Leeds Beckett MBA cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, với tấm bằng Leeds Beckett trong tay, anh hoàn toàn tự tin khi ứng tuyển vào các công ty quốc tế cũng như bắt đầu công việc học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn.

Học viên Leeds Beckett nhận bằng Thạc sĩ bởi Đại học Leeds Beckett, được công nhận trên toàn cầu

Mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu

Khảo sát của Hội đồng tuyển sinh quản lý sau đại học (GMAC) với 2.710 ứng viên cho thấy, có tới 60% học viên từ 131 quốc gia trên thế giới cho rằng một trong những động lực quan trọng thúc đẩy họ tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh chính là cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tại Leeds Beckett MBA, học viên có cơ hội kết nối và học hỏi các bài học thực tế từ cộng đồng học viên tại FPT Education và trường Đại học Leeds Beckett, những người đang giữ vai trò quan trọng tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Qua đó, học viên có được nhiều cơ hội phát triển tiềm năng bản thân, mở rộng con đường thăng tiến và nâng cao thu nhập.

Phương pháp đào tạo thực tế và thời gian học linh hoạt

Leeds Beckett MBA ứng dụng phương pháp học tập kiến tạo xã hội - một trong những phương pháp giảng dạy tạo giá trị vượt trội cho người học. Với phương pháp này, người học là trung tâm và được tạo cơ hội tham gia tích cực vào bài giảng, tương tác với các học viên khác cũng như giảng viên để chủ động tạo ra tri thức sâu sắc cho riêng mình.

Leeds Beckett MBA chú trọng rèn luyện tư duy phân tích và quản trị đổi mới

Leeds Beckett MBA có thời gian đào tạo rút gọn, linh hoạt trong 18 tháng, phù hợp khung thời gian với những người bận rộn, đặc biệt là những nhà quản lý và người đi làm.