Bảo đảm an toàn cho trẻ ở chung cư với lưới an toàn ban công

Những lợi ích của việc lắp đặt lưới an toàn

Lưới an toàn ban công là loại lưới được làm từ cáp inox hoặc thép bền chắc, lắp đặt ở ban công chung cư, căn hộ...giúp bảo vệ người và vật nuôi tránh rơi ngã. Dây cáp được cấu tạo bởi các sợi inox có độ dài từ 2,5mm hoặc 3mm có độ bền cao, mỗi sợi dây lắp cố định vào tường ban công lắp cách nhau khoảng 2 cm ngăn không trẻ rơi ngã ra ngoài.

Sợi dây có khả năng kéo căng chịu lực lên tới 90 kg, độ đàn hồi tốt, có bọc lớp nhựa PE chống oxy hoá bởi thời tiết.

Ngăn ngừa trẻ em rơi từ độ cao: Lưới an toàn là giải pháp hiệu quả giúp bảo vệ trẻ khỏi những nguy cơ rơi ngã từ ban công. Lớp lưới này sẽ tạo một hàng rào bảo vệ, ngăn chặn rủi ro việc trẻ bị rơi, ngã,... khi tiến lại gần khu vực ban công.

Tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ: Trang bị lưới an toàn, ban công trở thành nơi lý tưởng cho trẻ em vẽ tranh, đọc truyện hay chơi đồ chơi mà không phải lo lắng về sự an toàn. Trẻ có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không sợ bị ngã.

Đảm bảo yên tâm cho cha mẹ: Thay vì phải lo lắng trông coi trẻ 24/24h hay cấm bé không được tiến lại khu vực ban công. Lưới an toàn được lắp đặt bao phủ toàn bộ ban công cùng độ cứng bền chắc sẽ giúp cha mẹ có thể tập trung vào công việc khác mà không phải lo lắng về sự an toàn của trẻ nhỏ.

Tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ: Lưới an toàn sở hữu đường kính dây cáp mỏng, thường là 2mm hoặc 3mm sẽ không hạn chế tầm nhìn ra bên ngoài và ngược lại. Chính vì vậy, đây là giải pháp bảo vệ an toàn nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ cho căn hộ.

Dễ dàng thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn: Lưới an toàn cho phép cả trẻ em và người lớn dễ dàng thoát ra ngoài do có thể dùng kìm cắt hay dao phá ra ngoài khi hoả hoạn, đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên trong gia đình.

Giá thành rẻ: Chi phí lắp đặt lưới an toàn ban công có giá thành dao động từ 120.000đ đến 450.000đ/m2.

Dễ lắp đặt: Nếu chọn lưới ban công, thời gian lắp đặt khoảng 2-3h là xong. Do dụng cụ đơn giản, thao tác nhanh chóng, không cần phải phá vỡ kết cấu ban công.

Các yếu tố cần lưu ý khi chọn và lắp đặt lưới an toàn

Khi quyết định lắp đặt lưới an toàn ban công, có một số yếu tố quan trọng cần lưu ý để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho trẻ em. Dưới đây là những điều bạn nên xem xét:

Chọn loại lưới inox 304 có độ dày 3mm có khả năng chịu lực tới 90kg, độ bền cao.

Lắp đặt chuyên nghiệp, cố định lưới chắc chắn, đúng kỹ thuật.

Khoảng cách giữa các dây cáp khoảng 2 – 3cm tránh trẻ nhỏ tinh nghịch chui ra ngoài

Thường xuyên theo dõi độ căng của lưới, khi bị trùng phải bảo hành để đảm bảo độ hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

