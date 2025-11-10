Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão Fung-Wong giật trên cấp 17 sắp vào Biển Đông, nguy cơ gây sóng cao 8-10m

10-11-2025 - 06:53 AM | Xã hội

Bão Fung-Wong duy trì cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17, sáng mai 10/11 đi vào Biển Đông, có thể gây sóng biển vùng gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội.

Bão Fung - Wong (nghĩa là Phượng Hoàng trong tiếng Quảng Đông) vẫn duy trì cường độ cuối cấp 15, đầu cấp 16 (đầu cấp siêu bão), giật trên cấp 17, hiện trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo sáng mai 10/11, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, khoảng 19h ngày 10/11, vị trí tâm bão số 14 Fung - Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16.

Bão Fung-Wong giật trên cấp 17 sắp vào Biển Đông, nguy cơ gây sóng cao 8-10m- Ảnh 1.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Fung - Wong. (Nguồn: NCHMF)

Đến 19h ngày 11/11, bão số 14 Fung - Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc và di chuyển chậm lại với tốc độ 10-15 km/h. Bão duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 19h ngày 12/11, bão Fung - Wong trên khu vực đảo Đài Loan, đổi hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h, cường độ suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Biển Đông đón 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới gồm bão số 11 Matmo, bão số 12 Fengshen và bão số 13 Kalmaegi.

Nguyễn Huệ/ VTC News

VTC News

