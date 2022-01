Bao giờ VinFast có lãi? Nghe thử tính toán của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng thì biết

Năm 2021 vừa qua là một năm ghi dấu ấn mạnh của VinFast tại thị trường quốc tế. Trong năm, doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam đã khẳng định tên tuổi của mình tại thị trường thế giới thông qua việc giới thiệu 5 mẫu xe điện hoàn toàn mới tại Triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 tháng 11/2021 và Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 tại bang Los Angeles, Mỹ.

Tại CES 2022 vừa diễn ra, VinFast chính thức nhận đặt hàng trước hai mẫu ô tô điện VF 8 và VF 9. Kết quả thực sự ấn tượng khi hơn 24.000 đơn đặt hàng được ghi nhận sau 48 tiếng mở bán trên toàn cầu. Riêng tại thị trường Việt Nam, VinFast đã nhận gần 12.000 đơn đặt hàng chỉ sau 6 giờ mở bán.

Tại thị trường trong nước, VinFast tiếp tục đạt doanh số "khủng" với những mẫu xe xăng đang bán. Cụ thể, kết thúc năm 2021, VinFast đã cung cấp ra thị trường tổng cộng 35.723 chiếc ô tô, đạt mức tăng trưởng 21,2% so với năm 2020. Trong số đó, 24.128 xe Fadil, 6.330 xe Lux A2.0, 5.180 xe Lux SA2.0 và 85 xe VF e34 đã đến tay khách hàng.

Trong số các mẫu xe của VinFast, thành công nhất có lẽ là chiếc Fadil. Ra mắt tháng 11/2018, đến tháng 6/2019 những chiếc Fadil đầu tiên đến tay khách hàng Việt. Tháng 1/2021, lần đầu tiên Fadil vượt qua i10 dẫn đầu phân khúc hatchback cỡ A với 1.746 xe tiêu thụ. Từ đó đến nay, mẫu xe này luôn lọt top xe bán chạy và giữ vị trí số một thị trường của cả năm 2021.

Mặc dù rất thành công tại thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế, tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, công ty mẹ của VinFast mới đây cho hay, hoạt động kinh doanh của VinFast vẫn đang phải bù lỗ.

"Trước tôi dự tính là 5 năm đầu. Giờ đi được hơn nửa đường và nếu theo đúng kế hoạch 2 năm nữa có lãi. Nhưng lãi ở thị trường quốc tế chứ Việt Nam thì vẫn bù lỗ vì phải gánh cả chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cho xe điện.

Đến nay, chúng tôi có 40.000 cổng sạc nhưng sẽ nâng lên 150.000 vào cuối năm 2022. Đây cũng là một khoản đầu tư khổng lồ, nhưng chúng tôi quyết làm", ông Vượng tâm sự trên tờ Vnexpress trong bài phỏng vấn mới đây.

Đồng thời, với phương châm đi tắt đón, đầu, tiếp thu những tinh hoa của nền khoa học kỹ thuật trên thế giới, VinFast sẵn sàng tuyển dụng các chuyên gia giỏi, liên kết trí tuệ toàn cầu, hợp tác với hàng chục công ty công nghệ để rút ngắn thời gian.

"Theo thông lệ quốc tế để làm ô tô cần 27-54 tháng nhưng chúng tôi chỉ cần 18 tháng. Không phải chúng tôi bỏ bớt chi tiết hay quy trình nào, đơn giản là làm nhanh và tập trung hơn thôi", Chủ tịch Vingroup nói về chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Nói về hành trình từ Zero to Hero của VinFast, từ 2017 mới thành lập, đến nay đã có 3 mẫu xe xăng và 5 mẫu xe điện, trong một bài phát biển trên NBC, ngài Michael Dunne, Giám đốc công ty tư vấn ZoZo Go bày tỏ: "Nếu một công ty từ một quốc gia nào đó có thể biến điều này thành hiện thực, đó sẽ là Việt Nam. Họ là những người kiên cường và nhiều khát vọng nhất trên thế giới".

"Bản thân ông Vượng cũng đã và đang dốc sức đầu tư tại Việt Nam và gặt hái không ít thành công. Việc làm này chứng tỏ vị này đang cố gắng tạo ra những năng lực phát triển mới và tốt cho đất nước, mang lại những sản phẩm tốt cho người Việt Nam, một cách nghiêm túc và với sự tin cậy". PGS. TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

