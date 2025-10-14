Bão Hạ Long càn quét dữ dội

Alaska, Mỹ vừa trải qua một trận bão mạnh do di tích của cơn bão Hạ Long (Halong) gây ra, khiến nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Cơn bão Halong, xuất phát từ biển Philippine phía bắc vào ngày 5 tháng 10, đã tạo ra những tác động thời tiết đáng kể và gây ra lũ lụt lớn ở các vùng phía tây của Alaska từ tối thứ Bảy đến Chủ nhật.

Những cơn gió mạnh và lũ lụt ven biển đã phá hủy nhiều khu vực, đặc biệt là các thị trấn ven biển Bering và khu vực Yukon-Kuskokwim Delta. Theo thông tin từ Thượng nghị sĩ bang Alaska, Dan Sullivan, một số ngôi nhà đã bị cuốn trôi, trong đó có ít nhất tám ngôi nhà ở thị trấn Kipnuk bị đẩy khỏi móng và tối thiểu bốn ngôi nhà ở thị trấn Kwigillingok bị lũ lụt nhấn chìm.

Ảnh hưởng của bão Halong tại Alaska

Các nhà chức trách đã ghi nhận gió giật mạnh từ 64 đến 96km/h, và thậm chí có nơi cơn gió giật vượt qua 113km/h. Mực nước biển dâng cao đã gây ra hiện tượng lũ lụt ven biển lớn, ở một số thời điểm, mực nước biển cao hơn 6 feet so với mực nước triều cao bình thường.

Tại Kipnuk, 172 người đã phải trú ẩn tại một trung tâm cộng đồng vào đêm thứ Bảy sau khi mực nước dâng cao lên tới 2 mét so với triều cao nhất. Trong khi đó, tại Kwigillingok, 100 người đã phải trú ẩn, theo báo cáo từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và An ninh Nội địa Alaska.

Bão gây ngập sâu nhiều ngày

Các cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận tình trạng hư hại ở nhiều cộng đồng khác do gió mạnh và sóng biển, làm hỏng hệ thống điện và thông tin liên lạc cũng như đường sá, lối đi bộ và nhà cửa. Ở khu vực Yukon-Kuskokwim Delta, các địa phương như Bethel, Napaskiak và Napakiak cũng chứng kiến gió lớn và nước dâng cao.

Ít nhất 51 người, phần lớn từ Kwigillingok và Kipnuk, đã được cứu hộ khỏi lũ lụt, theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát bang Alaska. Tính đến sáng thứ Hai (13/10), vẫn còn ít nhất ba người mất tích.

Đáng chú ý, chưa có thông tin về thương vong được báo cáo. Tuy nhiên, nguy cơ lũ lụt ven biển vẫn còn kéo dài cho đến hết ngày thứ Hai, dù cơn bão đã đi qua. Bão Halong cũng mang theo tuyết dày đặc tới các vùng núi phía tây bắc Alaska trước khi rời đi.

Thống đốc bang Alaska, Mike Dunleavy, đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Năm và mở rộng phạm vi bao gồm các khu vực bổ sung vào Chủ nhật, bao gồm vùng Yupiit, đảo Pribilof và Khu vực Giáo dục Có sự Tham dự của Lower Kuskokwim. "Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão," ông Dunleavy tuyên bố.

Thượng nghị sĩ Sullivan đã liên lạc với Giám đốc quyền của FEMA David Richardson, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cùng các quan chức địa phương, bộ lạc và bang từ thứ Bảy để chuẩn bị cho cơn bão. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia không quân Alaska cũng đã triển khai trực thăng đến khu vực để hỗ trợ y tế, hoạt động tìm kiếm cứu nạn và cung cấp hàng cứu trợ. Các khu vực bị ảnh hưởng là những nơi hẻo lánh nhất của đất nước.

"Chúng tôi đang cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người ở Tây Alaska," Sullivan nói.

Nguồn: ABC News