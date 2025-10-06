Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơn bão mang tên Hạ Long đang từng bước áp sát Nhật Bản, gió giật 125km/h

06-10-2025 - 16:50 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão nhiệt đới mạnh Halong (Hạ Long) đang di chuyển về phía tây trên vùng biển gần quần đảo Ogasawara.

Cơn bão mang tên Hạ Long đang từng bước áp sát Nhật Bản, gió giật 125km/h- Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng kêu gọi cư dân trên các đảo nâng cao cảnh giác. Họ cũng khuyến nghị người dân ở các khu vực khác của Nhật Bản thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết mới nhất.

Theo cơ quan này, vào trưa thứ Hai, tâm bão nằm cách đảo Chichijima 210 km về phía nam-tây nam, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/giờ.

Cơn bão có áp suất khí quyển trung tâm 992 hectopascal, kèm theo gió mạnh tối đa khoảng 90 km/giờ gần tâm bão. Gió giật có thể đạt tới 126 km/giờ.

Sức gió trên 54 km/giờ được ghi nhận ở khu vực cách tâm bão 330 km về phía đông và 220 km về phía tây.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết gió đang mạnh dần lên tại quần đảo Ogasawara. Trên đảo Chichijima, trong ba giờ tính đến trưa thứ Hai, gió giật cực đại đo được hơn 86 km/giờ.

Dự báo Halong sẽ tiếp tục mạnh lên, có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía bắc sớm nhất là vào thứ Tư và có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Nhật Bản, từ các đảo phía tây nam đến khu vực phía đông của đất nước. Tuy nhiên, quỹ đạo của bão vẫn chưa rõ ràng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh có khả năng tiếp diễn trên quần đảo Ogasawara đến khuya thứ Hai, và biển ở khu vực quanh đảo sẽ động mạnh đến hết thứ Ba.

Nhật Bản khuyến cáo người dân tại các đảo cần đề phòng sấm sét, gió giật, mưa lớn bất chợt và thủy triều dâng cao, bên cạnh gió mạnh và sóng lớn.

Tham khảo: NHK﻿

Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc

Hồng Duy

Nhịp Sống Thị Trường

