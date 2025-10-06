Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

06-10-2025 - 07:16 AM | Tài chính quốc tế

Khi đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 (42 mét/giây).

Ngày 5 tháng 10 năm 2025, bão Matmo đã đổ bộ Trung Quốc. Ghi nhận tại Từ Văn, Quảng Đông, nước biển dâng cao và cây cối bị đổ.

Khi đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 (42 mét/giây), áp suất không khí tối thiểu ở tâm bão là 965 hPa. Cơn bão này đã mạnh lên từ cấp bão lên cấp bão mạnh vào sáng sớm ngày 5/10, và Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm nay trước khi bão đổ bộ.

Những hình ảnh và clip được chia sẻ trên mạng cho thấy bão đổ bộ kéo theo mưa to và gió rất lớn, lũ cuốn vào nhà dân.

Sau khi bão đổ bộ, khu vực nội thành Trạm Giang đã có mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa tại đảo Đông Hải gần 50 mm. Nhiều nơi ven biển xảy ra tình trạng nước biển dâng cao, một số cây cối và đèn đường bị đổ, và các đoạn đường trũng thấp bị ngập nước.

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây- Ảnh 1.

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây- Ảnh 2.

Quảng Đông đã ngập lụt

Để ứng phó với cơn bão, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp chống bão lên cấp I. Tất cả các tuyến đường cao tốc thuộc thẩm quyền của Trạm Giang đã bị đóng cả hai chiều, và một số chuyến tàu đã bị hủy.

Theo tin từ Đài Khí tượng Trung ương, dự kiến bão Matmo sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, cường độ sẽ suy yếu dần, và có khả năng đi vào Vịnh Bắc Bộ Trung Quốc hoặc đổ bộ lần hai vào khu vực ven biển Quảng Tây.

Nguồn: Weibo, Sina

Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng

Theo Thanh Huyền

