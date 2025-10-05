Bão Matmo tăng tốc, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần đầu tiên trong năm

Theo tờ The Paper, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo đỏ về bão vào lúc 6 giờ ngày 5-10 (giờ địa phương). Cảnh báo đỏ là mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp và đây là cảnh báo đỏ đầu tiên được ban bố trong năm nay.

Vào lúc 5 giờ ngày 5-10 (giờ địa phương), bão Matmo từ cấp bão lên cấp bão mạnh. Tâm bão đang nằm ở vùng biển Tây Bắc biển Đông, cách huyện Từ Văn, TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 230 km về phía Đông Nam (tại 19.8° vĩ Bắc, 112.3° kinh Đông). Sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 (42 m/s), áp suất trung tâm là 955 hPa.

Dự báo bão Matmo sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục mạnh thêm và có khả năng đổ bộ vào khu vực ven biển từ thị xã Ngô Xuyên (tỉnh Quảng Đông) đến TP Văn Xương (tỉnh Hải Nam) vào trưa nay (ngày 5-10), duy trì cường độ bão mạnh cấp 14 (42-45 m/s). Sau khi đổ bộ, bão sẽ suy yếu dần.

Dự báo bão Matmo sẽ gây ra gió và mưa cực lớn kéo dài từ 8 giờ sáng 5-10 đến 8 giờ sáng 6-10 (giờ địa phương).

Về gió mạnh, các khu vực bao gồm Tây Bắc và Trung Tây biển Đông, vịnh Bắc Bộ, eo biển Quỳnh Châu, cùng với toàn bộ đảo Hải Nam và ven biển phía Nam Quảng Tây, phía Nam Quảng Đông, sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Đáng chú ý, gió sẽ gia tăng cường độ lên cấp 9-11, giật cấp 12-13 tại các vùng trọng điểm như bán đảo Lôi Châu (tỉnh Quảng Đông), ven biển tỉnh Quảng Tây, khu vực bờ biển phía Đông và bờ biển phía Bắc của đảo Hải Nam.

Đặc biệt, tại khu vực tâm bão đi qua, gió có thể đạt cấp 12-14, giật cấp 15-17, cho thấy nguy cơ phá hủy cơ sở hạ tầng rất cao.

Về mưa lớn, lượng mưa được dự báo sẽ tập trung mạnh ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc: Hải Nam, Tây Nam Quảng Đông và Nam Quảng Tây sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn với tổng lượng từ 250 đến 320 mm trong vòng 24 giờ.

Cùng với cảnh báo đỏ của chính quyền trung ương, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã triển khai biện pháp phòng chống khẩn cấp.

Đài Khí tượng Chu Hải đã phát cảnh báo Đỏ về gió lớn kèm mưa dông cho khu vực Kim Loan và Kinh Khai, trong khi các khu vực khác duy trì cảnh báo màu cam. Chính quyền Đặc khu Hành chính Macau đã ban hành bão vào 2 giờ sáng (ngày 5-10) và kích hoạt trạng thái phòng ngừa tức thời.

Cầu vượt biển Hồng Kông - Chu Hải - Macau (chiều Macau đi Hồng Kông) tạm dừng hoạt động.

Dự báo từ ngày 4-10 đến 13-10, Trung Quốc vừa phải căng mình chống chọi với bão mạnh và lũ lụt ở phía Nam, vừa phải đối phó với mưa dầm và không khí lạnh ở phía Bắc.

Từ ngày 6-10, miền Bắc Trung Quốc sẽ trải qua đợt giảm nhiệt độ mạnh, tổng mức giảm có thể lên tới 10°C ở nhiều nơi do ảnh hưởng của không khí lạnh.