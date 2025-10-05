Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc nâng mức cảnh báo, sơ tán 150.000 người trước khi bão Matmo đổ bộ

05-10-2025 - 15:11 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo và ứng phó khẩn cấp đối với bão Matmo khi cơn bão tiếp tục mạnh lên và hướng về bờ biển phía Nam của nước này.

Tối 4/10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo đối với bão Matmo từ màu cam lên màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp.

Theo trạm khí tượng tỉnh Hải Nam, vào lúc 18h ngày 4/10, tâm bão Matmo nằm trên Biển Đông, cách thành phố Văn Xương khoảng 400 km về phía đông nam, với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 126 km/h.

Bão dự kiến ​​di chuyển về phía tây bắc với tốc độ từ 25 đến 30 km/h, mạnh dần lên và có khả năng đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5/10, với sức gió mạnh nhất từ ​​151 đến 172 km/h.

Bộ Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và bão tại Quảng Đông và Hải Nam lên Cấp độ III, duy trì mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở Quảng Tây là Cấp độ IV. Chính quyền Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên Cấp độ I - mức cảnh báo cao nhất - lúc 21h ngày 4/10.

Đài khí tượng tỉnh Hải Nam cảnh báo, thành phố Văn Xương, thành phố Hải Khẩu sẽ bị ảnh hưởng từ sáng 5/10.

Hai thành phố Hải Khẩu và Văn Xương đã công bố các biện pháp tạm dừng hoạt động các cơ sở giáo dục, công sở, hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng và các sân bay, đồng thời đóng cửa các khu vực danh lam thắng cảnh.

Cơ quan giao thông vận tải Hải Nam cho biết, tất cả các dịch vụ đường sắt tại tỉnh này sẽ bị tạm dừng vào ngày 5/10. Mạng lưới đường sắt cao tốc của đảo dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào ngày 6/10.

Tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Hải Khẩu sẽ bị hủy từ 23h ngày 4/10, và dự kiến ​​sẽ dần hoạt động trở lại từ 20h ngày 5/10. Sân bay Tam Á hiện đang hoạt động bình thường, mặc dù có thể xảy ra tình trạng chậm trễ các chuyến bay do ảnh hưởng của bão.

Bão Matmo dự kiến ​​sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến phía bắc đảo Hải Nam từ đêm 4/10 đến ngày 5/10.

Tại thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông), tất cả 25 điểm du lịch hạng A và 3 bãi tắm đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn cho du khách. Thành phố cũng đã hủy hơn 200 hoạt động giải trí và thể thao.

Tỉnh Quảng Đông cũng đã sơ tán 151.000 người, theo hãng thông tấn chính thức The Paper . Ma Cao, nơi không nằm trên đường đi trực tiếp của cơn bão, cho biết các lớp học sẽ không được tổ chức do điều kiện thời tiết.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trong 2 món quà siêu 'khủng' do Trung Quốc tặng Campuchia đã hoàn thành, đích thân quan chức cấp cao của Phnom Penh kiểm tra

1 trong 2 món quà siêu 'khủng' do Trung Quốc tặng Campuchia đã hoàn thành, đích thân quan chức cấp cao của Phnom Penh kiểm tra Nổi bật

Mỹ đánh thuế 100% mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một quốc gia BRICS, thị trường lập tức rung chuyển, cổ phiếu liên quan sụt giảm mạnh

Mỹ đánh thuế 100% mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một quốc gia BRICS, thị trường lập tức rung chuyển, cổ phiếu liên quan sụt giảm mạnh Nổi bật

Trung Quốc: Nhà đầu tư tiếc nuối, người tiêu dùng chùn tay trong 'cơn sốt' vàng

Trung Quốc: Nhà đầu tư tiếc nuối, người tiêu dùng chùn tay trong 'cơn sốt' vàng

14:49 , 05/10/2025
Nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng LDP cầm quyền tuyên bố 'Nhật Bản đã trở lại'

Nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng LDP cầm quyền tuyên bố 'Nhật Bản đã trở lại'

12:35 , 05/10/2025
Bitcoin tăng hơn 12% trong 1 tuần, áp sát mốc cao nhất lịch sử

Bitcoin tăng hơn 12% trong 1 tuần, áp sát mốc cao nhất lịch sử

11:45 , 05/10/2025
Chính phủ Mỹ đóng cửa tới bao giờ?

Chính phủ Mỹ đóng cửa tới bao giờ?

11:15 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên