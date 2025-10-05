Trung Quốc: Nhà đầu tư tiếc nuối, người tiêu dùng chùn tay trong 'cơn sốt' vàng

(Ảnh: SCMP)

Sau khi vượt mốc 3.800 USD/ounce lần đầu tiên vào tuần trước và tiếp tục tăng giá trong tuần này, vàng đang khiến những người tham gia thị trường phải cảnh giác.

Yue, một kỹ sư tại Quảng Châu và là một nhà đầu tư cá nhân, đã nhìn thấy cơ hội kiếm lời từ số vàng của mình vào ngày 19/9. Anh đã bán 200 gram vàng với giá 824,89 nhân dân tệ (115,88 USD)/gram, dự đoán rằng giá sẽ giảm. Tuy nhiên, giá vàng tiếp tục tăng, đạt 873,69 nhân dân tệ/gram vào cuối tháng, khi anh trả lời phỏng vấn tờ SCMP .

“Giá vàng đang tăng vọt, và tôi không thể quyết định nên mua hay bán”, Yue nói. “Tôi đã bán quá sớm, và bây giờ giá vẫn tiếp tục tăng, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Vì quá bực bội nên tôi đã chuyển sang đầu tư vào bạc”.

Tại các cửa hàng bán lẻ, người mua cũng thể hiện tâm lý do dự tương tự.

Trang sức vàng thường bán chạy trước kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc, nhưng đợt tăng giá này đã khiến người tiêu dùng thận trọng hơn - Jane Feng - nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trang sức ở Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, cho biết.

Giá trang sức vàng tại các chuỗi bán lẻ lớn ở Trung Quốc đã vượt mốc 1.120 nhân dân tệ/gram, vượt xa mức 890 nhân dân tệ vào dịp lễ Tình nhân sáu tháng trước.

“Vào thời điểm đó, những miếng vàng hình hoa hồng nặng khoảng một hoặc hai gram rất được ưa chuộng bởi các khách hàng nam trẻ tuổi, với giá khoảng 1.000 nhân dân tệ”, Feng cho biết. “Giờ đây, một miếng vàng nhỏ 0,74 gram có thể có giá khoảng 1.200 đến 1.500 nhân dân tệ và dường như quá nhỏ để có thể làm quà tặng”.

Giá vàng tăng vọt thậm chí còn ảnh hưởng đến chi tiêu mùa cưới, trong đó trang sức vàng thường là mặt hàng chủ lực.

"Một chiếc vòng tay bằng vàng đơn giản hiện có giá gần 20.000 nhân dân tệ, trong khi một bộ trang sức truyền thống của một cặp vợ chồng dành cho con dâu tương lai - khoảng 50 gram vàng - đã trở nên quá đắt đỏ đối với hầu hết các hộ gia đình", ông Luo Jie - một giáo viên đã nghỉ hưu ngoài 50 tuổi - cho biết. Ông và vợ, có một con trai đã trưởng thành, đang dạo quanh một cửa hàng trang sức ở Quảng Châu.

Trong khi đó, nhiều người sở hữu vàng đang lựa chọn bán ra để chốt lời.

“Vợ chồng tôi đang tính bán vàng cưới để trả tiền đặt cọc mua một chiếc xe ô tô điện mới”, Tommy Xu, một thợ làm tóc hiện đang làm việc tại Quảng Châu, cho biết.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), việc giá vàng không có xu hướng rõ ràng trong suốt tháng 8 đã khiến các nhà đầu tư cẩn trọng đứng ngoài quan sát. Thay vào đó, họ có xu hướng chuyển sự chú ý sang các cổ phiếu đang tăng giá.

Vàng, vốn được ưa chuộng trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ bất ổn, đã tăng giá hơn 40% trong năm nay và đang trên đà đạt mức tăng trưởng hai chữ số năm thứ ba liên tiếp, theo các nhà phân tích của Goldman Sachs Research. Trong một báo cáo công bố tuần trước, họ dự đoán ​​vàng sẽ đạt 4.000 đô la Mỹ/ounce vào giữa năm sau.

Dự báo về giá vàng có liên quan chặt chẽ đến nhu cầu cơ cấu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và việc nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Các nhà phân tích cũng nhận thấy "có khả năng giá vàng sẽ vượt dự báo của họ thay vì thấp hơn".