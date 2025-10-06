Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão Matmo đổ bộ miền Nam Trung Quốc, 151.000 người phải sơ tán

06-10-2025 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Bão Matmo đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc hôm 5/10, làm gián đoạn giao thông, buộc hơn 151.000 người phải sơ tán, làm dấy lên lo ngại về lũ lụt.

Bão Matmo đổ bộ miền Nam Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Hải quân Mỹ, khi bão Matmo di chuyển qua Biển Đông vào sáng 5/10, sức gió duy trì tối đa đạt 167,3 km/h, tương đương với sức gió của một cơn bão cấp 2 (trên 5 cấp theo thang đo của Mỹ) trên Đại Tây Dương.

Chiều cùng ngày, cơn bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, dự kiến sẽ dần suy yếu khi di chuyển vào đất liền hướng về tỉnh Quảng Tây. Các nhà dự báo cảnh báo cơn bão có thể đổ lượng mưa từ 25 đến 30 cm ở một số khu vực cho đến chiều 6/10, làm tăng nguy cơ lũ lụt.

Bão Matmo đổ bộ miền Nam Trung Quốc, 151.000 người phải sơ tán- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Các tỉnh phía Nam Quảng Đông và Quảng Tây là nơi sinh sống của gần 180 triệu người, và tỉnh Hải Nam gần đó là hòn đảo nghỉ dưỡng. Bão Matmo đang đổ bộ vào Trung Quốc trong thời điểm diễn ra lễ hội mua sắm và du lịch thường niên vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 1/10 của nước này.

Cơn bão khiến chính quyền Trung Quốc phải ban hành báo động đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp dành cho bão, khi bão tiến gần đến bờ biển phía nam Trung Quốc.

Trước đó, tính đến 8h tối 4/10, chính quyền Quảng Đông sơ tán hơn 151.000 người, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Quảng Đông cũng đóng cửa các tuyến đường cao tốc ở thành phố Trạm Giang và tạm dừng một số dịch vụ phà đến Hong Kong.

Tại Hải Nam, chính quyền tạm dừng các lớp học và một số hoạt động giao thông. Khoảng 60 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế phục vụ hòn đảo này bị hủy tính đến đầu giờ chiều 5/10, theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.

Và tại Quảng Tây, chính quyền đóng cửa một số điểm du lịch và sơ tán hàng chục nghìn du khách.

Tuần trước, bão Matmo đã quét qua Luzon, hòn đảo đông dân nhất Philippines, khiến hàng nghìn người phải rời khỏi nhà. Khu vực này vẫn đang phải vật lộn với trận động đất mạnh 6,9 độ richter khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương.

Matmo là cơn bão lớn thứ hai đe dọa khu vực trong gần hai tuần. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi bão Ragasa quét qua Philippines, Trung Quốc vào cuối tháng 9, khiến hàng triệu người phải sơ tán.

Bão số 11 Matmo đang ở giai đoạn mạnh nhất, từ tối nay ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ

Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

