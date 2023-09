Bão Haikui đổ bộ 4 lần vào Trung Quốc

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc (NMC), vào khoảng 5h20 sáng 5/9 (giờ địa phương), bão Haikui đã đổ bộ vào bờ biển huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này. Khi đổ bộ, sức gió tối đa vùng gần tâm đạt cấp 8. Ngay sau đó, khoảng 6h45, cơn bão này lại đổ bộ dọc bờ biển huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, cũng với sức gió cao nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 khi đổ bộ.

Hình ảnh bão Haikui tấn công Đài Loan ngày 3/9 trên CCTV.

Do ảnh hưởng của bão, ngày 4/9, một số khu vực ở tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và đảo Đài Loan đã có mưa to đến rất to. Thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến và phía Đông Đài Loan có nơi lượng mưa lên tới 261-382 mm.

Do tốc độ hoàn lưu còn sót lại của bão di chuyển chậm, cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông sẽ liên tục có mưa. Lượng mưa tích lũy lớn và mang tính cực đoan, do vậy cần đề phòng thiên tai thứ cấp do mưa gây ra.

Trong khi đó, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), bão gây mưa xối xả ở thành phố Phúc Châu, đã khiến một chiếc xe cứu hỏa bị rơi xuống sông ở huyện Vĩnh Thái tại đây vào lúc sáng sớm ngày 5/9. Bên trong xe có 8 người. Tính đến 5h30 cùng ngày, 3 người đã được cứu sống, hiện vẫn còn 5 người mất tích. Chính quyền Phúc Châu cũng đã phải yêu cầu các cấp học từ mầm non, tiểu học đến trung học trong thành phố nghỉ học trong ngày 5/9 sau khi cơ quan khí tượng tại đây phát đi cảnh bão bão màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai.

Từ chiều 4/9, nhiều thành phố khác ở Phúc Kiến, như Hạ Môn, Chương Châu, Tuyền Châu cũng đã phải cho học sinh nghỉ học hoặc hoãn khai trường. Hàng trăm tuyến giao thông đường bộ và đường thủy đã phải ngừng hoạt động.

Trước đó, bão Haikui đã đổ bộ vào phía Đông Nam Đài Loan chiều 3/9. Sau đó tiếp tục đổ bộ lần hai vào thành phố Cao Hùng ở phía Tây Nam hòn đảo vào sáng 4/9, trước khi đi vào eo biển Đài Loan. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào vùng lãnh thổ này kể từ tháng 8/2019.

CCTV cho biết, đến nay, bão Haikui đã làm 128 người ở Đài Loan bị thương, hơn 260.000 hộ gia đình bị mất điện. Tính đến tối ngày 4/9 vẫn còn hơn 15.000 hộ chưa có điện trở lại. Mưa giông gió giật do bão gây ra đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các loại nông sản như mãng cầu, chuối, bưởi ở huyện Đài Đông trên hòn đảo này.