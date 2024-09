Bão Helene càn quét tạo ra “thảm kịch chưa từng có”: Nhiều thành phố bị phá hủy kinh hoàng, số thương vong tăng chóng mặt

Bão Helene sau khi đổ bộ vào Mỹ, đã để lại hậu quả nặng nề với gần 100 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người không có điện. Các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn đang được gấp rút triển khai trong bối cảnh lo ngại số người chết có thể còn tăng cao.



Trước đó, cơn bão Helene sau khi đổ bộ vào Florida với sức gió lên tới cấp 4, đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, dẫn đến lũ lụt lịch sử tại nhiều khu vực thuộc 6 bang của Mỹ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến tối Chủ nhật (giờ địa phương), số người chết đã lên tới 91 người và hàng trăm người khác vẫn đang mất tích. Thiệt hại nặng nề nhất là tại hạt Buncombe (bang North Carolina) với ít nhất 30 người chết, trong đó thành phố miền núi Asheville bị cô lập hoàn toàn do nước lũ và sạt lở đất chia cắt giao thông.

Những hình ảnh tan hoang sau khi cơn bão đi qua

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper, gọi đây là "thảm kịch chưa từng có" và cho biết nhiều người dân đang bị cô lập do lũ lụt và sạt lở đất khiến một số tuyến đường trở nên "không thể tiếp cận". Ngoài ra, nhiều trường hợp tử vong khác cũng đã được báo cáo tại Florida, Virginia và Tennessee.

Theo trang Poweroutage.us, tính đến sáng sớm thứ Hai, hơn 2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh vẫn chìm trong bóng tối do mất điện sau bão. Bang South Carolina chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 755.000 khách hàng bị mất điện, tiếp theo là Georgia với hơn 580.000 trường hợp và North Carolina với khoảng 458.000 trường hợp. Florida ghi nhận hơn 133.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, trong khi con số này tại Virginia là 100.000.

Trao đổi với CBS News, Giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), bà Deanne Criswell, mô tả trận lụt ở North Carolina là "lịch sử" và cho biết: "Tôi không biết liệu có ai có thể chuẩn bị đầy đủ cho mức độ lũ lụt và sạt lở đất mà họ đang trải qua hay không, nhưng chúng tôi đã cử các đội cứu hộ đến đó trong vài ngày".

Giới chức hạt Buncombe cho biết tính đến tối Chủ nhật, có ít nhất 600 người trong khu vực vẫn đang mất tích, giảm so với con số 1.000 người của một ngày trước đó. Theo NBC News, khoảng 153 người đang mất tích tại Tennessee. Giới chức tin rằng nhiều người trong số những người mất tích có thể an toàn nhưng không thể liên lạc được do mất điện và mất sóng điện thoại.

Rất nhiều người vẫn đang mất tích và nhiều nơi chưa có điện

Mặc dù bão Helene đã tan phần lớn, Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo vẫn có nguy cơ mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Trung Appalachia vốn đã ngập nước. Cơ quan này cảnh báo mưa lớn có thể dẫn đến lũ quét cục bộ ở các khu vực đô thị và trũng thấp.

Nguồn: Forbes