Bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường 471 tỷ đồng sau bão Yagi

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong 11 tháng, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 86.368 tỷ đồng, tăng 17,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 20.931 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.437 tỷ đồng.

Về bồi thường thiệt hại sau bão Yagi và hoàn lưu bão đã có 31/31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đưa ra báo cáo. Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 22/11/2024, tình hình thiệt hại, tạm ứng và bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm về người là 158 vụ, số tiền bảo hiểm ước tính là 25,6 tỷ đồng; về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác: 14.611 vụ, ước tính thiệt hại là 11.461 tỷ đồng; số tiền các Doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng: 471 tỷ đồng.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, theo thông tin của các doanh nghiệp bảo hiểm, ước tính thiệt hại do bão Yagi được bảo hiểm lên tới 12.811 tỷ đồng. Thiệt hại chủ yếu thuộc nhóm bảo hiểm về tài sản kỹ thuật, xe cơ giới (chiếm đến 96%). So với tổng số thiệt hại do bão là trên 80.000 tỷ đồng, tổng giá trị thiệt hại được bảo hiểm khoảng 17%.

Tỉ lệ chi trả bảo hiểm cho những tổn thất sau bão Yagi tăng gấp 4-5 lần so với những cơn bão lớn trước đó - chỉ ở mức 3-4%. Chẳng hạn, vào năm 2017, cơn bão Damrey vào Nam Trung Bộ gây hậu quả nghiêm trọng đặc biệt tại Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Tổng thiệt hại do bão ước tính lên tới 22.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả tổn thất do bão ghi nhận khoảng 700 tỷ đồng. Năm 2009, bão Ketsana tấn công vào miền Trung và Tây Nguyên, gây mất mát về người và phá hủy 170.000 ngôi nhà cùng cơ sở hạ tầng và nông nghiệp kèm lũ lụt diện rộng. Bão Ketsana gây tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 16.000 tỷ đồng, tổn thất kinh tế được bảo hiểm bồi thường là hơn 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so sánh với thế giới, tỉ lệ bồi thường bảo hiểm do bão ở Việt Nam vẫn còn khá thấp. Chẳng hạn, bão Milton đổ bộ vào Mỹ đã gây tổn thất dự kiến khoảng 170 tỷ USD, giá trị được bảo hiểm là 125 tỷ USD với tỷ lệ được bảo hiểm là 71%.

Bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động, nhanh chóng xác định thiệt hại, bồi thường và trả tiền bảo hiểm cho bên mua, người thụ hưởng bị thiệt hại.