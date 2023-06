Bảo hiểm Quân đội (MIG): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng trưởng gần 50% lên 160 tỷ đồng

Sáng ngày 27/06/2023, Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC – mã chứng khoán MIG) đã tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư với sự tham gia của gần 100 khách mời là các nhà đầu tư, đại diện các CTCK và quỹ đầu tư trên thị trường. Đây là sự kiện thường niên của MIC nhằm mục đích kết nối trực tiếp và thường xuyên hơn với cộng đồng tài chính.

Tại hội nghị, Ông Chử Xuân Bằng- Phó chánh VP HĐQT MIC đã có những chia sẻ về quá trình phát triển của MIC và cập nhật kết quả kinh doanh 05 tháng đầu năm 2023.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu bảo hiểm gốc của MIC đạt 2.047 tỷ đồng tuy không tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng hướng tới khai thác các nghiệp vụ có hiệu quả, lợi nhuận đạt 139.3 tỷ tăng trưởng 49% so cùng kỳ.

Dự kiến 6 tháng đầu năm Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.450 tỷ hoàn thành 100% kế hoạch 6 tháng và lợi nhuận lũy kế đạt 160 tỷ tăng trưởng 49,7% so cùng kỳ hoàn thành 114% kế hoạch 6 tháng. Năm 2023, MIC đặt mục tiêu đạt 6.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc và 350 tỷ đồng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, MIC cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng của Nghiệp vụ bảo hiểm Xe cơ giới, chiếm tỷ trọng lớn đạt 843 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải với doanh thu 195 tỷ đồng tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Nghiệp vụ tài sản kỹ thuật đạt 458 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ

Định hướng đẩy mạnh tối ưu hóa kênh bán; khai thác tối đa hệ sinh thái các ngân hàng, đối tác lớn, hệ sinh thái số…

Kênh Banca ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 đạt: 600 tỷ đồng, chiếm 30 % tỷ trọng doanh thu; tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu kênh banca đến từ ngân hàng mẹ MB.

Đặc biệt doanh thu đến từ kênh thuần số do khách hàng tự trải nghiệm qua App MIC, Web/Landingpage, các đại lý điện tử hoặc các App của đối tác MIC thực hiện App in App hoặc nhúng web bước đầu đạt doanh thu 21,7 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Văn phòng chuyển đổi chia sẻ về tầm nhìn- chuyển dịch chiến lược đến 2026, MIC mong muốn kiến tạo tương lai ngành bảo hiểm Việt Nam với tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm và ứng dụng nền tảng số hàng đầu nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm được tư vấn và bảo vệ tận tâm thông qua hệ thống dịch vụ đa kênh tích hợp.

Tại hội nghị Bà Ngô Bích Ngọc- Thành viên HĐQT chuyên trách MIC đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm xoay quanh hoạt động của MIC, cam kết về sự minh bạch trong quản trị công ty, tính chính xác trong quá trình công bố thông tin, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi tối đa của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về hoạt động đầu tư tài chính, lãnh đạo MIC cho biết trái phiếu hiện chiếm khoảng 10% tổng tài sản sinh lời của công ty. Gồm một phần của doanh nghiệp sản xuất và công ty tài chính. Những trái phiếu này đều trả lãi đúng hạn và có tài sản đảm bảo gấp 3 lần so với giá trị trái phiếu.

Về hoạt động ủy thác đầu tư, MIC xác định lãi kỳ vọng ở mức 9%, phí uỷ thác dao động ở mức phù hợp nếu lợi nhuận cao.

Trong nửa cuối năm 2023, ban lãnh đạo MIC đánh giá thị trường sẽ ổn định hơn rất nhiều, thị trường chứng khoán cũng đang khởi sắc và bảo hiểm cũng vậy, là cơ hội với doanh nghiệp để đẩy mạnh doanh thu, thị phần cũng như kiểm soát tốt tỉ lệ bồi thường và chi phí bán hàng để củng cố lợi nhuận, bù lại những năm 2022 khó khăn covid.