Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cảnh báo mới, người dân đặc biệt chú ý

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (CNTT&CĐS) thuộc BHXH Việt Nam cho biết đã ghi nhận thêm một website có dấu hiệu giả mạo, dễ khiến người dân nhầm tưởng là trang chính thức của ngành.

Thời gian gần đây, nhiều trang web mạo danh hệ thống của BHXH Việt Nam xuất hiện với giao diện và thông tin tương tự, tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo và thu thập trái phép dữ liệu cá nhân.

Mới nhất, Trung tâm CNTT&CĐS phát hiện website datlichbhxh[.]com. Trang này được lập ra với mục đích có thể giả danh cán bộ BHXH, yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin quan trọng như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, số thẻ BHYT… Khi nắm được những dữ liệu này, các đối tượng có thể triển khai nhiều thủ đoạn nhằm đánh cắp thông tin hoặc chiếm đoạt tài sản.

Trang web giả mạo BHXH Việt Nam có giao diện tương tự trang chính thức. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội)

Theo Trung tâm CNTT&CĐS, máy chủ của website trên đặt ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc kiểm soát và giám sát. BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng để truy vết và xử lý. Tính đến hiện tại, trang giả mạo này đã bị vô hiệu hóa và không còn truy cập được.

Trong thời gian các cơ quan chuyên trách tiếp tục rà soát và ngăn chặn nguy cơ tương tự, Trung tâm CNTT&CĐS đề nghị các đơn vị truyền thông tăng cường cảnh báo, đồng thời hướng dẫn người dân nhận biết đúng Cổng dịch vụ công của ngành BHXH:

Cổng dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam chỉ có duy nhất địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Đây là tên miền .GOV.VN dành cho cơ quan nhà nước. BHXH Việt Nam không sử dụng các đuôi tên miền như .COM, .COM.VN, .ME…, vốn là dạng thường thấy ở các trang giả mạo.

Người dân không nên chia sẻ các thông tin cá nhân như số sổ BHXH, CCCD, mã số hồ sơ hay dữ liệu ngân hàng cho những cá nhân, tổ chức không rõ danh tính. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ cơ quan BHXH địa phương hoặc công an để được hỗ trợ.

Hành vi giả mạo không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống BHXH và cơ quan quản lý nhà nước. Việc để lộ thông tin cá nhân cũng tạo điều kiện để tội phạm mạng tiếp tục khai thác danh tính, kéo theo nhiều rủi ro khác.