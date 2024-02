Bao lâu thì gội đầu một cách lành mạnh nhất? Tưởng đơn giản nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng

Các báo cáo về hóa chất gây ung thư được phát hiện trong một số loại dầu gội khô có thể khiến bạn phải suy nghĩ lại về thói quen chăm sóc tóc của mình. Nhưng các chuyên gia cho rằng không có câu trả lời chung cho tất cả về tần suất một người nên gội đầu, hoặc cách chăm sóc tóc giữa các lần gội. Nhưng có một số cách bạn có thể tìm thấy câu trả lời phù hợp với mình.

Theo CNN, Tiến sĩ Anthony Rossi, bác sĩ trợ lý da liễu tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở thành phố New York (Hoa Kỳ) và là thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, cho biết: "Một số người nghĩ rằng họ phải rửa tay hoặc gội đầu mỗi ngày bởi nếu không nó sẽ trở nên rất nhờn. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, đôi khi họ còn thực sự không có da đầu hoặc tóc nhờn".

Vậy bao lâu thì bạn nên gội đầu một lần? Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kết cấu tóc, kiểu tóc, mức độ nhờn của da đầu và mức độ hoạt động của bạn.

Gội quá thường xuyên có thể khiến tóc khô và xỉn màu, còn không gội đủ có thể tích tụ dầu, dẫn đến mùi hôi và bong tróc.

Hãy thử những phương pháp sau để tìm ra thói quen gội đầu phù hợp với bạn.

Khi nào nên gội đầu?

Rossi thường khuyên bệnh nhân của mình gội đầu một hoặc hai lần một tuần. Nhưng nếu bạn đã từng sử dụng các phương pháp xử lý bằng hóa chất khiến tóc khô hơn như tẩy, uốn hoặc sử dụng chất làm mềm, bạn có thể cần gội đầu ít thường xuyên hơn để tránh tình trạng gãy, giòn hoặc chẻ ngọn mỗi tuần một lần.

Theo trang web của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, nếu da đầu của bạn nhiều dầu, bạn có thể cần gội đầu mỗi ngày một lần. Điều này cũng có liên quan đến tuổi tác.

Rossi nói: "Ở tuổi dậy thì, nội tiết tố trong cơ thể chúng ta tăng cao, do đó tuyến dầu của chúng ta to ra. Đó là lý do tại sao chúng ta bị mụn trứng cá. Ông nói thêm rằng trẻ em có thể có nhiều da đầu nhờn hơn ở tuổi dậy thì và do đó, gội đầu thường xuyên hơn có thể giúp ích".

Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết khi chúng ta già đi, da đầu của chúng ta tiết ra ít dầu hơn và có thể không cần gội đầu thường xuyên.

Nếu tóc bạn xoăn, nó có thể bị khô hoặc dễ gãy hơn. Việc gội đầu quá thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này, vì vậy, tóc dày và xoăn thường không cần gội hàng ngày hoặc hàng tuần. Nhưng bạn nên gội ít nhất hai đến ba tuần một lần để có được độ sạch và sức khỏe tối ưu cho da đầu và tóc.

Nếu bạn có mái tóc dài và dày, hãy gội theo từng phần để giảm hư tổn hoặc rối. Chọn loại dầu gội dưỡng ẩm có công thức đặc biệt dành cho tóc xoăn. Nếu bạn thường sử dụng gel, dầu, kem hoặc sáp để tạo kiểu cho tóc, hãy cân nhắc sử dụng dầu gội làm sạch trước khi dùng dầu gội dưỡng ẩm.

Cách chăm sóc tóc giữa các lần gội đầu

Chăm sóc tóc và da đầu không chỉ xảy ra khi tắm. Có một số điều bạn có thể làm giữa các lần gội đầu để giữ cho tóc sạch, đẹp và bảo vệ tóc khỏi hư tổn.

Rossi nói: "Tôi nghĩ vệ sinh da đầu rất quan trọng. Cũng giống như vệ sinh râu, bạn muốn chăm sóc lớp da bên dưới. Hãy xử lý nó và chải tóc. Điều này giúp loại bỏ các tế bào da chết và mảnh vụn".

Rossi cho biết thêm: "Bạn không nhất thiết phải gội đầu, nhưng việc giữ sạch sẽ rất hữu ích. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm như dầu xả hoặc dầu da đầu để giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da đầu".

Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi khi tập thể dục, bạn không cần phải gội đầu mỗi lần trừ khi vi khuẩn phát triển quá mức hoặc tóc hoặc da đầu của bạn bắt đầu có mùi. Bạn có thể rửa sạch bằng nước nếu cần thiết. Nếu bạn nhận thấy dầu thừa xung quanh chân tóc, hãy lau sạch bằng giấy thấm dầu.

Khi bơi ở bể bơi, tóc thường xuyên tiếp xúc với nước, clo có thể bị khô và khiến tóc dễ gãy. Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, bạn có thể bảo vệ tóc bằng cách dưỡng ẩm và dưỡng tóc trước, đội mũ bơi thoải mái và ngay sau khi bơi để bổ sung độ ẩm đã mất bằng dầu gội và dầu xả chuyên sâu dành cho người bơi lội.

Rossi cho biết nếu bạn gặp các vấn đề mãn tính với da đầu hoặc tóc, chẳng hạn như gàu, rụng tóc hoặc tóc dễ gãy, bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận để có thể điều trị các tình trạng ở những khu vực này.

Nguồn và ảnh: The Epoch Times