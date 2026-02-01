Báo Mỹ ngạc nhiên trước siêu đô thị 10 tỷ USD của Việt Nam, dự báo sánh ngang loạt dự án hàng đầu TG

Siêu dự án này là Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise.

Theo International Business Times (IBTimes), một trong những tờ báo nổi tiếng của Mỹ, trong nhiều thập kỷ qua, bản đồ siêu đô thị toàn cầu dường như được đóng khung bởi những cái tên quen thuộc. Chẳng hạn, Mỹ dẫn dắt các trung tâm tài chính, Dubai gây kinh ngạc với kỳ tích lấn biển và Singapore trở thành chuẩn mực về quy hoạch kỷ luật và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, Việt Nam thường được nhìn nhận là người đến sau, quan sát, học hỏi và từng bước hoàn thiện mình.

IBTimes nhấn mạnh rằng, câu chuyện đó đã thay đổi. Bởi vì, Vinhomes Green Paradise đến từ Việt Nam đang bước lên ngang hàng với các đại đô thị đẳng cấp nhất thế giới, và thậm chí tiên phong dẫn dắt toàn cầu trong cuộc đua tạo ra những đô thị xanh 100%.

Siêu đô thị có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD tọa lạc ở Cần Giờ, sở hữu địa thế "tựa rừng, hướng biển" hiếm có với Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới rộng hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận. Đáng chú ý, nhờ "cỗ máy điều hòa tự nhiên" khổng lồ, nơi đây duy trì nhiệt độ mát hơn trung tâm TP HCM khoảng 2°C, từ đó trở thành không gian sống, nghỉ dưỡng lý tưởng, giúp con người thoát khỏi ồn ào và khói bụi đô thị.

Hơn nữa, Vinhomes Green Paradise còn là nơi hạ tầng xanh, công nghệ đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, quản trị số và phục hồi sinh thái được thiết kế như một chỉnh thể thống nhất. IBTimes nhận xét rằng: "Trên thế giới, chỉ rất ít dự án theo đuổi triết lý này ở quy mô lớn".

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise có tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD. Ảnh: Vinhomes

Theo đánh giá của IBTimes, Vinhomes Green Paradise là một trong rất ít dự án trên toàn cầu được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn ESG++ ngay từ ban đầu. Minh chứng là phần lớn diện tích dự án được dành cho không gian mở, mặt nước, hành lang sinh thái và giao thông không phát thải. Trong khi đó, mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%. Đây là một con số hiếm gặp trong các đại đô thị ven biển toàn cầu.

IBTimes nhìn nhận Vinhomes Green Paradise là "lời tuyên bố của Việt Nam với thế giới, mang sứ mệnh kiến tạo một hình mẫu đô thị của tương lai".

Chuyên gia quốc tế: "Tôi chưa thấy dự án nào tương tự"

Vinhomes Green Paradise phát triển theo mô hình ESG++. Ảnh phối cảnh dự án

Theo IBTimes, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong phân khúc bất động sản cao cấp, với điểm sáng là sự ra mắt của siêu đô thị ESG++ đầu tiên - Vinhomes Green Paradise.

Ông Marc Townsend, chuyên gia của Arcadia Consulting Việt Nam chia sẻ với IBTimes: "Đây là một dự án thực sự độc nhất khi đặt trong hệ tọa độ khu vực cũng như toàn cầu. Tôi đã đi qua 71 quốc gia, sống và làm việc ở châu Á suốt 35 năm, tôi chưa thấy dự án nào tương tự".

Theo ông Marc Townsend, Vinhomes Green Paradise có thể gợi liên tưởng ban đầu đến Dubai, bởi vì có chung điểm xuất phát về quy mô và tầm nhìn. Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhấn mạnh sự khác biệt về nền tảng của dự án này.

Ông nhấn mạnh cách yếu tố ESG được đặt làm nền tảng phát triển thay vì lớp giá trị bổ sung. Quan điểm này được đối chiếu với thực tế tại một số điểm đến du lịch trên thế giới, nơi tốc độ cũng như yếu tố thị giác từng được ưu tiên, còn tiêu chí bền vững chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau.

Trong khi đó, siêu dự án Vinhomes Green Paradise lại đặt vấn đề môi trường và phát triển bền vững ngay từ điểm khởi đầu. Ông Marc Townsend đánh giá, chính quy mô và tầm vóc đó khiến dự án trở nên đặc biệt.

Ông Marc Townsend chia sẻ, ông đã sống tại Singapore gần 6 năm và cảm nhận rất rõ môi trường quan trọng đến mức nào trong chất lượng sống và tư duy phát triển dài hạn. Theo ông, làm ESG đúng nghĩa không hề rẻ. Thực tế là làm ESG cần chi phí rất cao, đòi hỏi phải tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia môi trường và chấp nhận những quyết định khó khăn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chính lựa chọn đó tạo điều kiện để Vinhomes Green Paradise có cơ hội trở thành một hình mẫu thực sự độc đáo. Vị chuyên gia này cho rằng, cách làm của dự án hoàn toàn xứng đáng được đưa ra thảo luận ở cấp độ châu Á.

Với góc độ dòng vốn, trong khoảng 25 năm qua, nguồn tiền từ cộng đồng người Việt ở Mỹ, Pháp, Canada, Australia và Singapore đang quay về thị trường trong nước. Do đó, trong giai đoạn đầu, yếu tố gắn kết quê hương đóng vai trò đáng kể, nhưng hiện nay tiêu chí lựa chọn đã thay đổi.

Vinhomes Green Paradise sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha... Ảnh phối cảnh dự án

Theo ông Townsend, khi khung pháp lý, thuế và cơ chế sở hữu dành cho người nước ngoài, Việt kiều dần hoàn thiện, thị trường sẽ bước sang giai đoạn chọn lọc. Trong bối cảnh đó, các dự án có thiết kế đồng bộ, quản lý thống nhất và hệ sinh thái vận hành rõ ràng được xem là có lợi thế trong quá trình phân bổ vốn.

Ngoài ra, theo vị chuyên gia này, điểm khác biệt của Vinhomes Green Paradise nằm ở sự đồng bộ giữa thiết kế, quản lý dự án và hệ sinh thái vận hành. Đây cũng là những yếu tố thường quyết định khả năng thu hút dòng vốn quốc tế thực thụ.

Ở tầm vĩ mô, theo ông Townsend, Việt Nam đang ở điểm uốn của chu kỳ phát triển. Cụ thể, từ một trung tâm sản xuất, Việt Nam đang trở thành nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn với lực lượng lao động trẻ và năng động, đồng thời là một điểm đến du lịch - sinh sống - làm việc - đầu tư hấp dẫn.

Vị chuyên gia này cho rằng, trong thời gian tới, khi các nút thắt về sân bay và hạ tầng giao thông được tháo gỡ đồng bộ, Việt Nam có khả năng vượt lên trong cuộc cạnh tranh khu vực.