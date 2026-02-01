Các doanh nghiệp Thụy Sĩ mong muốn tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Liên đoàn Doanh nghiệp Thụy Sĩ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sĩ - một cường quốc về tài chính, ngân hàng của thế giới từ ngày 28-31/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc gặp, làm việc với một loạt các tổ chức của doanh nghiệp, các doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia này như: Liên đoàn Doanh nghiệp Thụy Sĩ (Economiesuisse); Hiệp hội Doanh nghiệp toàn cầu Thụy Sĩ (SGE); Hiệp hội công nghiệp Thụy Sĩ; Ngân hàng Sygnum; Ngân hàng J. Safra Sarasin; ngân hàng UBS; Công ty chứng khoán Maverix Securities và công ty Swisscoins.

Các doanh nghiệp Thụy Sĩ bày tỏ cảm ơn về thiện chí cũng như các chính sách ưu tiên, ưu đãi về thu hút đầu tư của Việt Nam; khẳng định cam kết mạnh mẽ và bày tỏ mong muốn tìm kiếm, thúc đẩy, mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam nói chung và tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nói riêng.

Liên đoàn Doanh nghiệp Thụy Sĩ (Economiesuisse) là hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất tại Thụy Sĩ, đại diện cho khoảng 100 nghìn công ty với 2 triệu người lao động. Economiesuisse gồm cả các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Economiesuisse có trụ sở tại Zurich, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Liên đoàn công nghiệp và thương mại Thụy Sĩ (thành lập năm 1870) và Liên đoàn phát triển kinh tế Thụy Sĩ.

Mặc dù Economiesuisse chưa có hợp tác cụ thể, chính thức nào với Việt Nam, nhưng có nhiều hoạt động gián tiếp như: Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp thông qua các đối tác tại Việt Nam như SVEF (Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ) và SAAC (Hiệp hội thương mại Thụy Sĩ - Châu Á); đưa ra tiếng nói của doanh nghiệp Thụy Sĩ thông qua Chương trình Hợp tác Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025-2028…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và bà Monika Ruehl, Chủ tịch HĐQT Liên đoàn Doanh nghiệp Thụy Sĩ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp thành viên Economiesuisse tham gia đầu tư, đặt trụ sở, phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời, tham gia đầu tư phát triển hạ tầng cứng, hạ tầng mềm tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Economiesuisse trở thành đối tác chính sách lâu dài, cùng đồng hành trong quá trình nâng cao chất lượng thể chế; kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp Thụy Sĩ – Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp toàn cầu Thụy Sĩ (SGE) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hiệp hội Doanh nghiệp toàn cầu Thụy Sĩ (SGE) là tổ chức độc lập được Chính phủ ủy quyền thực hiện xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư giữa Thụy Sĩ và toàn cầu. SGE ngoài xúc tiến, còn hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Thụy Sĩ và vào doanh nghiệp Thụy Sĩ, đặc biệt SMEs (doanh nghiệp nhỏ và vừa) đầu tư ra nước ngoài.

SGE có mạng lưới các trung tâm doanh nghiệp Thụy Sĩ (Trung tâm SBHs) tại 45 quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp đối tác hoạt động tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các trung tâm SBHs cũng phối hợp với Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò quan trọng của SGE trong việc duy trì và phát triển vị thế của Thụy Sĩ như một trung tâm kinh doanh, tài chính khu vực châu Âu cũng như toàn cầu; mong muốn SGE trở thành đối tác xúc tiến đầu tư chiến lược và lâu dài, cùng đồng hành trong kết nối dòng vốn chất lượng cao; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam và tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính Việt Nam - Thụy Sĩ theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Thụy Sĩ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hiệp hội Công nghiệp Thụy Sĩ (Swissmem) là hiệp hội lớn nhất của Thụy Sĩ trong lĩnh vực công nghiệp (cơ khí, điện, kim loại,…) và công nghệ liên quan. Theo đó, Swissmem đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp công nghiệp trước Chính phủ, xã hội và quốc tế.

Swissmem hiện có 1.400 doanh nghiệp thành viên, trong đó 85% là SMEs với khoảng 330 nghìn lao động liên quan. Theo báo cáo của Swissmem, thành viên Hiệp hội đóng góp khoảng 7% GDP và 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Swissmem với tư cách: Hiệp hội công nghiệp lớn nhất của Thụy Sĩ, đại diện cho các lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, kim loại, tự động hóa và công nghệ liên quan; là tiếng nói chính sách quan trọng của khu vực sản xuất, xuất khẩu Thụy Sĩ; trung tâm kết nối doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn công nghiệp.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp thành viên Swissmem đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như: Cơ khí chính xác, thiết bị điện – điện tử, tự động hóa, công nghệ môi trường, thiết bị y tế; tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam; kết nối với doanh nghiệp Việt Nam để cùng tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đồng thời đề nghị Swissmem xem xét khả năng hiện diện hoặc kết nối thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam như một nền tảng hỗ trợ tài chính, pháp lý, dịch vụ cho doanh nghiệp công nghiệp; khai thác các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, quản lý rủi ro, thanh toán quốc tế phục vụ hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Sygnum - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sygnum là ngân hàng tài sản kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đầu tư và quản lý tài sản dựa trên công nghệ blockchain và tài sản số.

Sygnum hiện có giấy phép ngân hàng tại Thụy Sĩ, đồng thời được cấp phép và quản lý tại Singapore, Abu Dhabi, Luxembourg và đăng ký tại Liechtenstein, qua đó hình thành mạng lưới hoạt động tại các trung tâm tài chính hàng đầu toàn cầu.

Ngân hàng cung cấp danh mục dịch vụ toàn diện bao gồm ngân hàng tài sản số được quản lý, quản lý tài sản, mã hóa (tokenization), giao dịch đa tài sản (crypto, phái sinh, FX, chứng khoán truyền thống) và các dịch vụ B2B cho hệ sinh thái tài chính – công nghệ.

Trong năm tài chính 2025, Sygnum đã đạt lợi nhuận hoạt động, phục vụ hơn 2.000 khách hàng tổ chức tại trên 80 quốc gia, với tổng tài sản quản lý khoảng 4,5 tỷ USD. Việc huy động thành công 58 triệu USD trong vòng tăng trưởng chiến lược đã đưa Sygnum đạt định giá trên 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích các tổ chức tài chính quốc tế có uy tín và kinh nghiệm thực tiễn như Sygnum tham gia vào thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam nói chung và của Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) Việt Nam nói riêng.

Đồng thời mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Sygnum trong việc quản lý rủi ro, tuân thủ và phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa cũng như mô hình phối hợp giữa ngân hàng thương mại, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số và cơ quan quản lý nhà nước. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam và từng bước mở rộng trong TTTCQT.

Ngân hàng J. Safra Sarasin (gọi tắt là Safra Sarasin) là một trong những ngân hàng tư nhân lâu đời và uy tín của Thụy Sĩ, được thành lập từ năm 1841 và có trụ sở chính tại Basel, Thụy Sĩ.

Ban đầu mang tên Bank Sarasin & Co. Ltd, ngân hàng này được tập đoàn J. Safra Group của Brazil mua lại và sáp nhập với Bank Jacob Safra Switzerland vào năm 2013, tạo thành Bank J. Safra Sarasin Ltd như hiện nay.

Safra Sarasin chuyên về tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân giàu có và khách hàng tổ chức, cùng với các dịch vụ tài chính như quản lý quỹ, tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính.

Ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp hơn 30 địa điểm trên toàn cầu từ châu Âu đến châu Á và Trung Đông.

Tính đến năm 2024, tổng tài sản khách hàng do ngân hàng quản lý đạt hơn 200 tỷ CHF và đội ngũ khoảng 2.500 nhân viên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích các tổ chức tài chính uy tín, có kinh nghiệm hoạt động tại các TTTCQT như Safra Sarasin tham gia vào quá trình hình thành và phát triển TTTCQT tại Việt Nam, sớm thiết lập hiện diện thương mại, trở thành một phần quan trọng tại các TTTCQT này.

Đồng thời mong muốn Ngân hàng với bề dày kinh nghiệm, đồng hành cùng TTTCQT Việt Nam trong quá trình triển khai và vận hành, nhằm phát triển thị trường tài chính của Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với UBS Group AG - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

UBS Group AG (gọi tắt là UBS) là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia và dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở chính đặt tại Zürich và Basel, Thụy Sĩ. UBS được thành lập từ việc sáp nhập hai ngân hàng lớn của Thụy Sĩ — Union Bank of Switzerland và Swiss Bank Corporation vào năm 1998, tạo ra tổ chức tài chính lớn nhất nước này và một trong những ngân hàng quan trọng nhất thế giới.

UBS hoạt động tại hơn 50 quốc gia với hàng trăm nghìn nhân viên và là một trong số rất ít các ngân hàng được xếp vào nhóm ngân hàng đầu tư có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của UBS là khoảng 1670 tỷ USD. Hiện UBS quản lý lượng tài sản khổng lồ, vào khoảng hàng nghìn tỷ USD, trong đó phần lớn là tài sản tư nhân của các khách hàng có giá trị ròng cao.

Đánh giá cao vai trò và vị thế toàn cầu của UBS – một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới, có lịch sử lâu đời, năng lực quản trị hiện đại và kinh nghiệm sâu sắc trong phát triển các TTTCQT như Zurich và Geneva, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Việt Nam khuyến khích các tổ chức tài chính uy tín, có kinh nghiệm hoạt động tại các TTTCQT như UBS tham gia vào quá trình hình thành và phát triển TTTCQT tại Việt Nam, sớm thiết lập hiện diện thương mại, trở thành một phần quan trọng tại các TTTCQT này.

Đồng thời mong muốn Ngân hàng với bề dày kinh nghiệm, đồng hành cùng TTTCQT Việt Nam trong quá trình triển khai và vận hành, nhằm phát triển thị trường tài chính của Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung; mong muốn UBS có thể trở thành cầu nối tài chính toàn cầu quan trọng của Việt Nam, góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính Thụy Sĩ, khu vực và Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng làm việc với lãnh đạo Công ty chứng khoán Maverix Securities và công ty Swisscoins.

Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Công ty chứng khoán Maverix Securities và công ty Swisscoins - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Công ty chứng khoán Maverix Securities là một định chế tài chính tư nhân tại Zurich, chuyên về các sản phẩm tài chính cấu trúc (Structured Products), tiền thân là Cat Financial Products AG, được sáng lập từ năm 2008.

Trải qua hơn 15 năm phát triển từ một đơn vị tư vấn nhỏ, tổ chức này đã chuyển mình thành một công ty chứng khoán chuyên phát hành sản phẩm cấu trúc và cung cấp nền tảng công nghệ - dịch vụ trung gian kết nối khách hàng và các định chế tài chính tại Zurich.

Còn Swisscoins AG tập trung vào các giải pháp liên quan đến đầu tư tài sản số theo khuôn khổ tuân thủ (regulated crypto investment solutions – giải pháp đầu tư tiền mã hóa theo chuẩn tuân thủ), hạ tầng tài sản số (digital asset infrastructure – hạ tầng tài sản số) và dịch vụ token hóa (tokenisation – chuyển đổi tài sản thành mã token).

Swisscoins AG đang triển khai hợp tác với Maverix Securities AG nhằm mở rộng tiếp cận thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới mô hình nền tảng đa nhà phát hành và tự động hóa vòng đời sản phẩm; kinh nghiệm phát triển thị trường vốn dựa trên công nghệ; cách thức bảo đảm tuân thủ, quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư trong các sản phẩm phức tạp. Đây là các nội dung mà Maverix Securities AG có nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ với Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Maverix và các chuyên gia Thụy Sĩ tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với TTTCQT; đóng góp góc nhìn kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng thị trường vốn, công nghệ tài chính và quản trị rủi ro; tham gia với vai trò tư vấn.