Suốt 2 thập kỷ rót hơn tỷ USD vào lĩnh vực Việt Nam là ‘trùm’ thứ 3 thế giới, 'đại bàng' Trung Quốc gợi mở với Thủ tướng về kế hoạch tiếp theo

Tại cuộc gặp, ông Hồng Thiên Chúc đã báo cáo về tình hình phát triển của Texhong năm 2025. Đồng thời, khẳng định tập đoàn muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển của Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Texhong, định hướng của Tập đoàn tại Việt Nam đó là chuyển đổi mô hình sản xuất tại Việt Nam từ "sản xuất thâm dụng lao động" sang "sản xuất thâm dụng tri thức" bằng việc tích hợp Trung tâm dữ liệu vào quá trình sản xuất thông minh.

Bên cạnh đó, phát triển dự án sản xuất nhôm tại khu công nghiệp Texhong (Hải Hà, Quảng Ninh) phục vụ ngành cơ khí chính xác và xe điện (EV); các dự án nêu trên được phát triển trên cơ sở doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo tại chỗ.

Sau khi nghe chia sẻ của lãnh đạo Texhong, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh, hiệu quả của Texhong trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Trong đó đã mở rộng đầu tư tại các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương và góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Mới đây, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi đón tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc). Ảnh: VGP

Thời gian tới, Thủ tướng hoan nghênh việc Tập đoàn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong nhiều ngành, lĩnh vực mới, phù hợp với chủ trương, định hướng của Việt Nam để phát huy hiệu quả cộng hưởng, đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Texhong tiếp tục đầu tư có chiều sâu tại Việt Nam, trong đó có sản xuất xanh về nguyên phụ liệu cho ngành dệt may để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị thông minh; đề nghị Texhong hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của tập đoàn.

Không chỉ vậy, Thủ tướng cũng gợi mở, với thế mạnh về dệt may, Tập đoàn cũng có thể phối hợp với tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu tổ chức các sự kiện, chương trình biểu diễn thời trang lớn, từ đó góp phần tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch của tỉnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng hoan nghênh Texhong có kế hoạch mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác như năng lượng xanh, cơ sở dữ liệu và cho biết Việt Nam xác định dữ liệu là một trong những động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Tập đoàn Texhong cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo thuận lợi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định sẽ đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Thủ tướng đã trao đổi, gợi ý.

Tập đoàn Texhong là một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may Trung Quốc và là nhà cung cấp sợi bọc dẻo lớn nhất thế giới; được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).

Texhong có hàng loạt cơ sở sản xuất và khu công nghiệp tại Trung Quốc và các nước, sử dụng hơn 40.000 lao động. Doanh thu năm 2025 của Texhong đạt hơn 3,5 tỷ USD, tổng tài sản đạt 3,3 tỷ USD.

Texhong bắt đầu triển khai hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006, là nhà sản xuất sợi lớn nhất Việt Nam (chiếm 25% tổng sản lượng sợi của toàn ngành dệt may) và là đơn vị tiên phong đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên sâu về dệt may tại Quảng Ninh (khu công nghiệp Hải Hà với quy mô 660 ha giai đoạn 1).

Từ năm 2006, Texhong đã đầu tư 1,8 tỷ USD vào 16 dự án tại Đồng Nai, Quảng Ninh, đặc biệt đã xây dựng thành công chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may có sức cạnh tranh toàn cầu tại khu công nghiệp Texhong-Hải Hà, Quảng Ninh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu riêng tại khu công nghiệp Texhong-Hải Hà năm 2025 đạt 1,388 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động Việt Nam.



