Tăng tốc hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng phối hợp xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm của đầu tư công trung hạn, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 5.000 km đường bộ cao tốc



Sáng 30-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - chủ trì phiên họp thứ 23. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 27 địa phương có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.

"Ai sai thì phải xử lý" nhưng không để ách tắc

Phiên họp này, Ban Chỉ đạo rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ phiên họp thứ 22 đến nay, những nhiệm vụ nào đã được triển khai, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành? Thủ tướng cũng nhấn mạnh bên cạnh bảo đảm tiến độ các dự án thì phải bảo đảm chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; quan tâm bảo đảm, nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới. Rà soát việc triển khai các dự án, công trình giao các địa phương thực hiện, những vướng mắc cần tháo gỡ, như dự án cao tốc: Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TP HCM, đường cao tốc Đông - Tây đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng… Không để tình trạng "1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm", dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu, rà soát lại các dự án, công trình quan trọng để điều chỉnh kịp thời, hết sức lưu ý, quan tâm, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cơ quan thanh tra phải tích cực vào cuộc hơn nữa, không để "khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn"; tinh thần là "ai sai thì phải xử lý" nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc, dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: NHẬT BẮC

Không chia nhỏ gói thầu

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong năm 2025 các bộ, ngành, các địa phương đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt triển khai, nhiều dự án, công trình đã được đưa vào khai thác, tạo dấu ấn của giai đoạn 2021-2025, có bước tiến vượt bậc về xây dựng các công trình hạ tầng giao thông.

Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội quốc gia với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỉ đồng. Đến nay, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn, vượt chỉ tiêu 3.000 km Chính phủ đã đề ra. Đặc biệt đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "4 không": Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm" và các dự án phải bảo đảm "5 hóa": Số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy, phải vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc để giải phóng mặt bằng nhanh, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Phải bảo đảm làm đúng luật pháp, dứt khoát không chia nhỏ gói thầu, tránh việc bán thầu, thông thầu, "quân xanh, quân đỏ"; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng phối hợp xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm của đầu tư công trung hạn, bảo đảm đến năm 2030 đạt được mục tiêu hoàn thành ít nhất 5.000 km đường bộ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng. Trong đó, ưu tiên các đoạn tuyến ở đồng bằng sông Cửu Long để hết năm 2026 phải hoàn thành 600 km đường cao tốc ở khu vực, đến năm 2030 phải hoàn thành tiếp 600 km nữa. Các dự án ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La vẫn còn khó khăn, do đó các bên liên quan cần tiếp tục tìm những điểm nào ngắn nhất để đầu tư xây dựng đường cao tốc từ đồng bằng lên các khu vực này; hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), các tuyến kết nối với Lào như tuyến Vinh - Thanh Thủy, Mỹ Thủy - La Lay; các dự án kết nối Tây Nguyên.

Đối với việc đầu tư xây dựng, mở rộng các sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo…, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, tích cực; tích cực thanh tra, kiểm tra, tích cực mở rộng về quy mô, đường bay.

Bảo đảm cung ứng nguyên vật liệu Liên quan vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên tinh thần linh hoạt, không để ách tắc. Tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, mở rộng khai thác tối đa các mỏ ở địa phương để cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương có mỏ nguyên vật liệu thông thường (cát, đá, sỏi...) chủ động phối hợp với các địa phương khác, nhà thầu, chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu cho công trình. Bộ Xây dựng căn cứ tình hình cụ thể điều chỉnh giá cả phù hợp.



