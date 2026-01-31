Cá nhân có dòng tiền lớn ra vào tài khoản ngân hàng phải làm sao để không vi phạm thuế? Bộ Tài chính trả lời

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, Bộ Tài chính đã tiếp nhận và trả lời thắc mắc của một cá nhân liên quan đến hoạt động thu mua, mua bán nông sản và dòng tiền lớn ra vào tài khoản cá nhân.

Theo nội dung phản ánh, cá nhân cho biết đang có kế hoạch thu mua nông sản (trái sầu riêng) trực tiếp từ nông dân và bán lại cho các vựa thu mua. Do đặc thù hoạt động, dòng tiền ra vào tài khoản cá nhân thường xuyên và có giá trị lớn. Người này bày tỏ lo ngại việc giao dịch qua tài khoản cá nhân có thể bị cơ quan thuế đánh thuế và đề nghị được hướng dẫn để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh (dự kiến), cá nhân cần nghiên cứu các quy định về đăng ký kinh doanh tại Nghị định số 16/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định về đăng ký thuế tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính để thực hiện đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế phù hợp với hình thức kinh doanh lựa chọn, bao gồm mô hình doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Đối với nghĩa vụ thuế, Bộ Tài chính nêu rõ, cá nhân cần căn cứ các quy định của pháp luật thuế hiện hành như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các quy định về quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế cùng các văn bản hướng dẫn để thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

Trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế thông qua các kênh hỗ trợ người nộp thuế, bao gồm hệ thống 479 kênh trực tuyến, điện thoại, chatbot hoặc đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Mặt khác, Chi cục Thuế Thương mại điện tử – Cục Thuế đã có thông tin về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), căn cứ theo Điều 3 Luật Thuế TNCN năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và năm 2014. Cụ thể, 8 trường hợp gồm: