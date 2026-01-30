Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ quan Thuế có thông báo tới người dân

30-01-2026

Thuế TP Hà Nội thông báo triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 Điểm Phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn TP Hà Nội.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thuế TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế (TTHC thuế) thuộc thẩm quyền kể từ ngày 02/02/2026.

Theo đó, người nộp thuế có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ theo phương thức phi địa giới hành chính. Cụ thể, thay vì phải đến đúng cơ quan thuế quản lý như trước, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ TTHC thuế tại một trong 31 Điểm Phục vụ hành chính công trên địa bàn TP Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuế được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Buổi sáng làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Riêng sáng thứ Bảy, việc bố trí tiếp nhận hồ sơ sẽ căn cứ theo tình hình thực tế tại từng điểm để tăng cường hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Đối với các hồ sơ đã có kết quả giải quyết, người nộp thuế thực hiện liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại hoặc địa chỉ được ghi rõ trên phiếu hẹn.

Thuế TP Hà Nội cũng lưu ý, với những thủ tục hành chính đã đủ điều kiện thực hiện điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế ưu tiên nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.

Bên cạnh các thủ tục hành chính thuế, trường hợp hồ sơ là công văn, văn bản hành chính không thuộc danh mục TTHC, người nộp thuế thực hiện nộp trực tiếp tại Bộ phận văn thư của trụ sở cơ quan thuế đang quản lý.

Đối với những nội dung liên quan đến đề nghị hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế, thủ tục hành chính, ứng dụng ngành thuế hoặc các nội dung hỗ trợ khác, người nộp thuế có thể đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Người nộp thuế có thể thực hiện các TTHC thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP Hà Nội và các Thuế cơ sở tại 01 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công dưới đây:

Cơ quan Thuế có thông báo tới người dân- Ảnh 1.

Cơ quan Thuế có thông báo tới người dân- Ảnh 2.

An ninh tiền tệ

