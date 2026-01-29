Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan thuế lưu ý các mốc nộp thuế, tờ khai năm 2026, người dân cần nhớ để tránh bị phạt

29-01-2026 - 08:08 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan thuế thống kê các mốc thời gian nộp tờ khai và nộp thuế trong cả năm 2026 để cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp lưu ý nộp đúng hạn giúp tránh bị xử phạt.

Nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nộp thuế, tờ khai đúng hạn, tránh bị xử phạt, Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai lưu ý các mốc thời gian trong 12 tháng của năm 2026 như sau:

Tháng 1/2026:

- Ngày 20/1: Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12/2025 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 30/1: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý IV/2025 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 2/2: Nộp tờ khai thuế GTGT quý IV/2025 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 2/2026:

- Ngày 20/2: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 1/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 3/2026:

- Ngày 20/3: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 2/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 31/3: Nộp quyết toán thuế TNDN và quyết toán thuế TNCN năm 2025 (Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 4/2026:

- Ngày 20/4: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 3/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP).

Tháng 5/2026:

- Ngày 4/5: Nộp thuế TNDN tạm tính quý I/2026 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Nghị định 91/2022).

- Ngày 4/5: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN quý I/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Nghị định 91/2022).

- Ngày 20/5: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 4/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 6/2026:

- Ngày 22/6: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 5/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 7/2026:

- Ngày 20/7: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 6/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022).

- Ngày 30/7: Nộp thuế TNDN tạm tính quý II/2026 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 31/7: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN quý II/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 8/2026:

- Ngày 20/8: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 7/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 9/2026:

- Ngày 21/9: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 8/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022).

Tháng 10/2026:

- Ngày 20/10: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 9/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

- Ngày 30/10: Nộp thuế TNDN tạm tính quý III/2026 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 2/11: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN quý III/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 11/2026:

- Ngày 20/11: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 10/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 12/2026:

- Ngày 21/12: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 11/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022).

Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai lưu ý, các mốc thời gian nêu trên áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh thuế.


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự kiến di dời hơn 860.000 người dân nội đô: Hà Nội cần bao nhiêu tiền để hiện thực hoá "cuộc cách mạng" đô thị chưa từng có?

Dự kiến di dời hơn 860.000 người dân nội đô: Hà Nội cần bao nhiêu tiền để hiện thực hoá "cuộc cách mạng" đô thị chưa từng có? Nổi bật

Khởi công 2 dự án gần 70.000 tỷ đồng tại đặc khu lớn nhất Việt Nam, Thủ tướng vừa yêu cầu gì?

Khởi công 2 dự án gần 70.000 tỷ đồng tại đặc khu lớn nhất Việt Nam, Thủ tướng vừa yêu cầu gì? Nổi bật

Sau gần 1 tháng 'đổi chủ', tiến độ dự án mở rộng sân bay 22.000 tỷ đồng của Việt Nam đang được triển khai đến đâu?

Sau gần 1 tháng 'đổi chủ', tiến độ dự án mở rộng sân bay 22.000 tỷ đồng của Việt Nam đang được triển khai đến đâu?

16:47 , 28/01/2026
Chi tiết các khu vực ở Hà Nội sẽ di dân để tái cấu trúc đô thị

Chi tiết các khu vực ở Hà Nội sẽ di dân để tái cấu trúc đô thị

16:35 , 28/01/2026
Chi trả tiền lương từ 5 triệu đồng: Thiếu chứng từ không dùng tiền mặt sẽ không được trừ thuế

Chi trả tiền lương từ 5 triệu đồng: Thiếu chứng từ không dùng tiền mặt sẽ không được trừ thuế

16:30 , 28/01/2026
359 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

359 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15:42 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên