Sau gần 1 tháng 'đổi chủ', tiến độ dự án mở rộng sân bay 22.000 tỷ đồng của Việt Nam đang được triển khai đến đâu?

Sáng 28/1, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Kiểm tra dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh An Giang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân, hướng tới người dân, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện.

Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh, giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng. Các mốc hoàn thành chính gồm: đường cất hạ cánh 30/6/2026; nhà ga VIP 30/9/2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) 30/12/2026.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, đây là công trình trọng điểm, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, tinh thần là giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của Phú Quốc phục vụ APEC 2027- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa sân bay vào khai thác sớm càng tốt; trong quá trình làm nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay.

Tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng cho rằng các công trình trọng điểm vừa phục vụ Hội nghị APEC, nâng cao vị thế đất nước, vừa góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng quốc gia, nên việc được tham gia xây dựng là niềm vinh dự. Trong đó, với dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa thi công, vừa khai thác, Thủ tướng mong đội ngũ cán bộ, công nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, triển khai công việc đúng quy trình, quy định, chủ động, sáng tạo, bám sát đường găng tiến độ để hoàn thành dự án.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc mang kỳ vọng trở thành "biểu tượng vị thế quốc gia"

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, có tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng, chính thức được Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC – Đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) tiếp nhận vận hành vào ngày 1/1/2026.

Theo phương án được duyệt, cảng hàng không sẽ đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Hạ tầng đường băng bao gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500m và 3.300m. Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 120 vị trí đỗ, trong đó có đến 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Đồng thời, Cảng hàng không quốc tế sẽ ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, gồm mô hình vận hành tổng thể TAM - Total Airport Management, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch – không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, cùng các công nghệ tự động hoá bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực, giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người.

Khi các công trình thuộc giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027, công suất sân bay sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách/năm.