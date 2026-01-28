Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

359 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

28-01-2026 - 15:42 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những chủ xe máy, ô tô có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin vi phạm, bị phạt nguội.

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 15/01/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 359 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.

Danh sách chi tiết như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 79 trường hợp

2. Tuyến Quốc lộ 45: 205 trường hợp

3. Tuyến Quốc lộ 47B: 75 trường hợp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá cho biết, sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Theo: Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá

96 chủ xe trong danh sách sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Mini

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt chính sách mới về thuế chính thức có hiệu lực từ tháng 2, người dân chú ý!

Loạt chính sách mới về thuế chính thức có hiệu lực từ tháng 2, người dân chú ý! Nổi bật

Chỉ 5 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một sự kiện lớn quy tụ nhiều doanh nghiệp tại công trình top 10 thế giới

Chỉ 5 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một sự kiện lớn quy tụ nhiều doanh nghiệp tại công trình top 10 thế giới Nổi bật

Bộ Công Thương thông tin về thời điểm áp dụng giá điện 2 thành phần

Bộ Công Thương thông tin về thời điểm áp dụng giá điện 2 thành phần

14:44 , 28/01/2026
Cục CSGT nói về những trường hợp mờ biển số xe nhưng không bị phạt

Cục CSGT nói về những trường hợp mờ biển số xe nhưng không bị phạt

14:30 , 28/01/2026
Lộ diện nhà đầu tư trúng thầu dự án LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa

Lộ diện nhà đầu tư trúng thầu dự án LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa

13:57 , 28/01/2026
Việt Nam sẽ nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào

Việt Nam sẽ nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào

13:53 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên